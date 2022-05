Darum ist es schlecht, wenn dein Hund rückwärts geht

Hunde gehören schon sehr lange zu den beliebtesten Haustieren überhaupt. Die felligen Vierbeiner sind tolle Begleiter im Leben. Typisch für sie ist, dass sie sehr schnell rennen können. Aber ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass sie fast nie rückwärts laufen, sondern stattdessen lieber eine Wendung machen? Wenn er doch mal rückwärts gehen sollte, dann hat das seine Gründe.

Neben Katzen gehören Hunde zu den beliebtesten Haustieren überhaupt. Sie brauchen zwar deutlich mehr Aufmerksamkeit als Katzen, doch sind sie treue Gefährten im Leben, die man auch an viele Orte mit hinnehmen und die verrücktesten Dinge gemeinsam erleben kann. Aber ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass sie eigentlich so gut wie nie rückwärts gehen?

Darum gehen Hunde nie rückwärts

Für die flauschigen Vierbeiner ist es keine gewohnte Bewegung, den Rückwärtsgang einzulegen. Das liegt einfach daran, dass sie nicht nach hinten schauen können und sich dabei unsicher fühlen. Wenn man mit dem Auto rückwärts fahren muss, aber dabei nur nach vorn schauen kann, ist das eine vergleichbare Situation. Doch nicht nur die Bewegung nach hinten ist für Hunde komisch – auch Treppensteigen kann ist nichts für sie. Es ist nämlich total unnatürlich und deshalb auch nicht gesund für unsere treuen Begleiter ist. So kann es passieren, dass die Hüfte auf Dauer sehr darunter leidet, wenn der Hund immer wieder rauf und runter laufen muss.

Das bedeutet der Rückwärtsgang bei Hunden

Normalerweise gehen Hunde nahezu nie rückwärts. Viele von ihnen können das sogar nicht einmal so richtig und müssen es erst durch Training gelernt bekommen. Es kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht ist er gerade in einer Situation, wo er sich nicht wenden kann und zwangsweise rückwärts gehen muss. Es kann aber auch auf andere Dinge hindeuten. So weichen Hunde nach hinten, wenn sie Angst vor etwas haben oder sehr viel Stress erfahren und aus dieser Situation entkommen wollen. Es kann aber auch gesundheitsbedingt sein. Beispielsweise bei Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Schon gelesen? Mit diesem Tier solltest du während der Periode nicht schmusen.