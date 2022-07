Darum hast du während der Periode auch Schmerzen am Po

Für Mädchen ist die Periode total unangenehm – Übelkeit, Bauchkrämpfe oder starke Blutungen sind nur einige Beschwerden. Doch einige Girls klagen auch über Schmerzen am Po – aber ist das eigentlich normal? KUKKSI verrät, was wirklich dahinter steckt.

Die Unterleibsschmerzen können während der Periode auch mal heftiger ausfallen – das ist bei jedem Mädchen aber total unterschiedlich. Dazu kommen dann auch noch Stimmungsschwankungen, Heißhunger-Attacken oder Müdigkeit. Es gibt aber noch andere Nebenwirkungen der Periode – dazu zählen nicht nur Schmerzen in den Beinen, sondern auch am Po. Doch was hat es bitte damit auf sich?

Das steckt hinter den Schmerzen am Po

Krämpfe, Blähungen und Schwellungen können die Ursache für Schmerzen am Po sein. Denn der Druck kann sich auf deine Gesäßmuskeln ausweiten – und genau das merkst du dann im Hintern, wie Elizabeth Kavaler, klinische Assistenzprofessorin für Urologie am Weil Cornell Medical College gegenüber SELF erklärt. Und es kann auch etwas Blut durch die Scheide abfließen, weil etwas Gewebe von der Gebärmutterwand gelöst wird – auch das kann für einen Druck und damit Schmerzen im Po sorgen.

Es gibt Mädchen, bei welchem die Schmerzen im Hintern etwas häufiger auftauchen als bei anderen. Denn wenn die Gebärmutter sich in Richtung des Rückens neigt, können die Beschwerden intensiver gespürt werden. Die Gebärmutter neigt bei den meisten Girls jedoch nach vorne – deshalb leiden die meisten Girls eher an Unterleibsschmerzen. Wenn du während der Periode also Schmerzen im Hintern hast, brauchst du dir erstmal keine Sorgen machen. Halte diese jedoch länger an oder sind sehr stark, solltest du dann aber doch mal einen Doc aufsuchen und dich checken lassen. Schon gelesen? Darum bist du während der Periode bis zu 3 Kilo schwerer!

HINWEIS DER REDAKTION | Der Artikel ersetzt keinesfalls eine ärztliche Beratung! Der Inhalt von KUKKSI darf nicht dafür verwendet werden, eigenständig Diagnosen zu stellen – das kann nur ein ausgebildeter Arzt.