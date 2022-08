Wenn man mit seinem Vierbeiner spricht, hält er den Kopf schräg. Dieses Phänomen haben wohl schon alle Hundehalter beobachtet. Dahinter stecken einige Gründe. KUKKSI lüftet das Geheimnis, was uns der Hund damit wirklich sagen will.

Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und klar: Oft unterhalten wir uns auch mit unserem Liebling – zwar kann er nicht antworten, aber dennoch sendet er uns Signale. Unter anderem hält er seinen Kopf schief, wenn du mit ihm sprichst. Das passiert nicht einfach so, sondern hat einen ganz bestimmten Grund. Ein Experte hat verraten, was wirklich hinter dem Verhalten steckt.

Darum halten Hunde ihren Kopf schief

Wenn du mit deinem Hund sprichst, will er dich sehen – und zwar komplett, wie Hunde-Experte Stanley Coren berichtet. Doch durch die Schnauze kann er nur den oberen Gesichtsteil des Menschen sehen. Hält er jedoch seinen Kopf schief, sieht er das ganze Gesicht seines Herrchens. So sehen die Tiere auch die Lippen – damit verstehen sie auch, was man ihnen sagen will und er will dir besser zuhören.

Das Gehör spielt auch eine Rolle

Es gibt aber noch einen anderen Grund: Hunde haben ein deutlich besseres Gehör als Menschen. Mit der Schieflage des Kopfes können die Vierbeiner den akustischen Reiz besser orten. Denn diese Fähigkeit ist bei Hunden wiederum nicht ganz vorhanden.

Tiere nehmen auch unsere Gefühlslage wahr

Hunde können übrigens genau unsere Gefühlslage wahrnehmen, wie eine Studie im Journal Current Biology herausfand. Hunden checken, ob wir gerade traurig, glücklich oder wütend sind – das ist eine weitere Theorie, weshalb sie ihren Kopf schief halten.

Kopfhaltung sagt einiges aus

Und auch sonst sagt die Kopfhaltung über den Vierbeiner einiges aus. Dreht er seinen Kopf seitlich weg, bedeutet das, dass er unsicher ist. Ganz anders sieht es aus, wenn er seinen Kopf frontal auf einen anderen Hund richtet: Das bedeutet nämlich, dass er keinerlei Angst hat.