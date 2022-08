Darum geben Hunde wirklich Pfötchen

Der Hund kommuniziert mit seiner Körpersprache mit uns – er will uns damit Signale aussenden, welche aber nicht immer ganz klar zu deuten sind. Dazu zählt auch, dass er uns seine Pfote gibt – aber was will er uns damit wirklich sagen? KUKKSI erklärt, was dahinter steckt.

Die Körpersprache von Hunden verstehen Menschen manchmal nicht immer ganz richtig. Hunde versuchen deshalb, uns verschiedene Signale zu geben, damit wir das richtig interpretieren – dazu gehört, dass er mit dem Schwanz wedelt und Geräusche wie Bellenvon sich gibt. Und auch die Pfote spielt dabei eine wichtige Rolle – aber was bedeutet das, wenn er uns diese geben will?

Deshalb geben Hunde ihre Pfote

Dominanzverhalten

Nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei Artgenossen kommt die Pfote zum Einsatz. Wenn zwei Rüden aufeinander treffen, kann es schon mal vorkommen, dass einer die Pfote auf den Rücken des anderen legt – damit will er deutlich machen, dass er ranghöher als das andere Tier ist.

Training

Dass der Hund das Pfötchen geben soll, kann antrainiert werden. Dabei soll er seine Pfote auf die offene Hand des Menschen legen. Diese Übung ist für Hunde eigentlich realtiv easy und kapieren sie auch sehr schnell. Denn für ein Lob, eine Streicheleinheit oder ein Leckerli sind die Vierbeiner gerne bereit, ihr Pfötchen zu geben.

Aufmerksamkeit

Die Pfote setzt der Hund aber vor allem dann ein, wenn er die Aufmerksamkeit von seinem Herrchen will. Es kommt schon mal vor, dass das Tier vor dem Mensch sitzt – aber dieser beachtet den Hund nicht. Oft legt er dann seine Pfote auf sein Bein oder Arm und hofft so auf eine Reaktion.

Ärger vermeiden

Der Hund erkennt genau, wenn wir schlecht gelaunt sind oder die Stimmung mies ist. Manchmal hebt er die Pfote auch, um Ärger zu vermeiden – so will er sein Herrchen beschwichtigen. In dem Fall kann das Pfötchen geben auch ein Zeichen der Unterwürfigkeit sein. Schon gelesen? Hund oder Katze: Welches Tier ist schlauer?