5 Gründe: Darum bellen Hunde wirklich!

Es ist völlig normal, dass Hunde bellen. Das hat bei Vierbeinern einige Gründe. Denn mit diesen Lauten wollen sie vor allem mit dem Menschen kommunizieren – aber was bedeutet das eigentlich? KUKKSI verrät, was wirklich dahintersteckt.

Einige Rassen bellen häufiger, als andere. Es gibt aber verschiedene Situationen, wann ein Hund bellt. Sie geben die Geräusche nicht nur von sich, um unsere Nachbarn oder uns zu ärgern – auch, wenn es manchmal so scheint. Doch das Tier will uns damit etwas sagen. Der Hund kann möglicherweise Hunger haben, will uns zum Spielen auffordern, hat Angst oder ist gestresst.

5 Gründe, warum Hunde bellen

Freude: Er bellt, wenn er total happy ist! Das passiert vor allem dann, wenn du weg warst und zur Tür reinkommst – dein Liebling freut sich einfach, dass du wieder da bist. Oder du holst die Leine – dann weiß er genau, dass er zum Gassi darf. Oder auch Herrchen oder Frauchen kommen aus dem Geschäft wieder heraus, nachdem sie Einkaufen waren – der Hund bekommt jetzt also wieder mehr Aufmerksamkeit.

Spielen: Er bellt beim Spielen und will dich herausfordern! Das zeigt er zusätzlich, in dem er seinen Vorderkörper ganz nach unten duckt während das Hinterteil nach oben geht.

Enttäuschung: Dein Hund ist dann enttäuscht, wenn du zum Schlüssel greifst oder er denkt, es geht zum Gassi – stattdessen willst du nur Einkaufen. Der Vierbeiner drückt seine Enttäuschung dann mit Bellen aus.

Verteidigung: Wenn du mit dem Hund draußen bist und ein anderer Vierbeiner kommt, will er sich und dich möglicherweise verteidigen – deshalb knurrt und bellt er. „Bleib mir fern, ich will keinen Konflikt, aber wenn, bin ich bereit“, will er damit sagen.

Angst: Wenn dein Hund hin und her läuft und panisch bellt, hat er Angst. Das kann beispielsweise dann vorkommen, wenn du mit ihm zum Tierarzt musst und er Angst vor dem Doc hat. Und auch bei lauten Geräuschen wie Feuerwerk oder Gewitter kann das hysterische Bellen vorkommen.