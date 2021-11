Darum bekommst du im Winter immer trockene Haut!

Sicher kennst du das auch: Gerade an den Händen gibt es im Winter oft Stellen, wo die Haut einfach sehr trocken wird. Das ist echt unangenehm. Aber warum ist das eigentlich so und was kann man dagegen tun? KUKKSI verrät dir nicht nur, was dagegen hilft, sondern was du davor auch schon tun kannst, damit es gar nicht so weit kommt.

Trockene Haut fühlt sich nicht nur unangenehm an, sondern kann auch echt weh tun. Vor allem wenn die Haut beispielsweise zwischen den Finger einreist. Das tut dann schon echt weh. Damit es aber gar nicht so weit kommt, verraten wir dir die häufigsten Ursachen, damit es gar nicht mehr so weit kommt.

Darum trocknet die Haut aus

Die Ursache kann wirklich sehr vielfältig sein. Zum einen könnte es daran liegen, dass du oft zu heiß duschst und dadurch die Schutzschicht deiner Haut beschädigt wird und sie dadurch austrocknet. Es kann aber auch an deiner Ernährung liegen. Isst du beispielsweise zu wenig Vitamine, ist das nicht gut und lässt die Haut an so manchen Stellen austrocknen. Natürlich ist auch die Kälte im Winter eine Ursache. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die niedrigen Temperaturen wird unsere Haut schnell trocken.

Das kannst du davor und danach tun

Damit du keine trockene Haut bekommst, würde es dir helfen, wenn du nicht zu heiß duschst, dich ausgewogen ernährst und bei hoher Kälte Handschuhe trägst. Schütze nackte Haut vor der kalten Luft, wenn du länger draußen bist. Aber auch Gesichts- oder Feuchtigkeitscremen helfen sehr gut. Wenn du deine Hände ab und zu mal eincremst, kann das schon Wunder bewirken und du bekommst keine trockene Haut mehr. Falls es aber schon passiert ist, kann man die meisten Cremes auch hinterher verwenden, um Feuchtigkeit zuzuführen. Falls du noch mehr und ausführlichere Tipps dazu suchst, dann findest du sie hier.