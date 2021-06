Darf man nach der Corona-Impfung schwimmen gehen?

Der Sommer ist endlich da und im ganzen Land herrscht ordentliche Wärme. Natürlich will man sich da auch abkühlen und baden gehen. Egal, ob im Meer, im Freibad oder im Pool zu Hause im Garten. Aber darf man das eigentlich, wenn man sich impfen lassen hat? Und worauf gilt es denn zu achten?

Du bekommst bald deine erste Spritze oder bist vielleicht schon kurz vor deinem zweiten Pieks, aber weißt gar nicht, wie sich das verhält, wenn man danach baden gehen will? Wir klären dich darüber auf und verraten dir, was du unbedingt beachten solltest, damit nichts schief geht und du auch wirklich den Tag genießen kannst.

Darf man nach der Impfung baden gehen?

Man hat sich ganz frisch impfen lassen und bei den heißen Temperaturen wäre eine Abkühlung gar nicht mal so schlecht. Nach einer Impfung darf man doch aber eigentlich gar nicht baden gehen, oder? Es ist ein Mythos, bei dem man gar nicht so wirklich weiß, was dran ist und ob er überhaupt stimmt. Wie das Deutsche Grüne Kreuz berichtet, ist das aber ein Irrglaube. Man kann also nach einer Impfung ins Freibad gehen. Auch das Abduschen oder in der Wanne baden gehen, ist völlig okay und bedenkenlos, wie das DGK sagt.

Nicht zu sehr verausgaben

Auf eine Sache musst du aber dennoch achten. Schwimmen gehen ist zwar absolut kein Problem, doch sollte man sich nicht zu sehr verausgaben und den Körper nicht zu sehr belasten. Wenn man nämlich gerade eine Spritze bekommen hat, dann ist der Körper ordentlich am Arbeiten. Wenn man ihn dann noch zu sehr belastet, kann das wirklich unangenehm werden. Übertreib es also nicht. Leichte Belastungen sind aber okay und oft auch gar nicht zu vermeiden. Dazu hat der DGK einen guten Tipp: Man soll sich nämlich nur so sehr belasten, dass man nebenbei noch eine Unterhaltung führen könne. Schon gelesen? Corona: Wie lange hält der Impfschutz?