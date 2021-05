Darf man Alkohol nach Corona-Impfung trinken?

Du hast endlich deinen Pieks bekommen und bist jetzt vor Corona geschützt? Dann kann man dazu nur gratulieren. Aber wie ist das jetzt eigentlich mit Alkohol? Darf man jetzt mit einem Glas Sekt anstoßen oder sollte man erst mal für die nächste Zeit trocken bleiben?

Alkohol nach Corona-Impfung?

Bisher gibt es zu dem Thema noch keine Studien. Wie die Pressestelle des Robert-Koch-Instituts auf Anfrage von FITBOOK mitteilte, habe sich die Ständige Impfkommission (Stiko) zu diesem Thema noch nicht geäußert. AstraZeneca war der einzige Impfstoffhersteller, der ein Statement zum Thema gegenüber dem Magazin abgab. Alle anderen ließen die Anfrage unbeantwortet. Pfizer verwies darauf, dass man sich an BioNTech wenden solle, die aber ebenfalls nicht geantwortet hätten. „In den klinischen Studien war der Genuss von Alkohol nicht eingeschränkt. Daher können wir aus den klinischen Studien keine Korrelation hinsichtlich der Wirksamkeit oder der Sicherheit in Bezug auf den individuellen Alkoholkonsum ableiten. Untersuchungen zu Alkoholkonsum und Impfwirksamkeit liegen uns nicht vor“, schrieben sie an FITBOOK.

Wie andere Impfungen handhaben

Zwar gibt es keine offiziellen Studien und Erkenntnisse, doch die Barmer Krankenkasse hat eine klare Empfehlung. Es gebe nämlich Impfungen, bei denen Alkohol keinerlei Auswirkungen hat. Das muss aber nicht immer so sein. Wenn man sich beispielsweise vor Pneumokokken schutzimpfen lässt, ist Alkohol absolut schädlich. Weil man nicht weiß, wie es sich bei Corona verhält, sollte man vorsichtshalber lieber darauf verzichten. Immerhin ist Alkohol ein Zellgift, welches das Immunsystem schwächt. So geht man wirklich auf Nummer sicher und ist auch dauerhaft geschützt. Schon gelesen? Dating: So seid ihr sicher vor Corona!