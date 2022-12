Darauf achten Mädchen bei einem Penis wirklich!

Es gibt ja immer das Klischee, dass die Penislänge besonders wichtig ist. Doch wie denken darüber die Girls und auf was achten sie bei seinem besten Stück wirklich? Das hat eine Studie herausgefunden – die Ergebnisse sind überraschend, denn auf die Penislänge kommt es gar nicht wirklich an

Den Jungs ist die Penislänge manchmal besonders wichtig. Schließlich wollen sie damit die Girls beeindrucken. Aber achten darauf Mädchen wirklich? Eine Studie hat nun interessante Ergebnisse herausgefunden. Frauen zwischen 16 und 45 Jahren wurden für eine Studie im Fachmagazin Journal of Sexual Medicine befragt. Die Mädchen sollten Penisse anhand von Fotos beurteilen. So konnte festgestellt, was den Girls bei einem Penis besonders wichtig ist.

Das ist für Girls besonders wichtig

Erstaunlich: Die Penisgröße landet nur auf dem sechsten Platz! Ganz oben steht die „Allgemeine kosmetische Erscheinung“ und landet auf dem ersten Platz. Danach folgt die „Erscheinung der Schambehaarung“, die den Girls anscheinend ebenfalls besonders wichtig ist. Den dritten Platz teilen sich der „Durchmesser des Penis“ sowie „Eigenschaften der Haut“.

Penisgröße erst auf sechsten Platz

Wichtig für die Girls ist auch die „Form der Eichel" (Platz 5). Und dann kommt sie – die „Penisgröße". Doch diese landet erst auf dem sechsten Platz und spielt daher nicht ganz so krass eine Rolle. Die „Ästhetik des Hodensacks" landet auf dem siebten Platz. Die „Harnröhrenmündung" ist übrigens am unwichtigsten, denn das ist der letzte Platz und hat für Girls also absolut keine Bedeutung. Die Boys brauchen sich jedenfalls keine Gedanken über die Penisgröße machen, denn laut der Studie ist diese nämlich gar nicht so wichtig. Es kommt wohl auf ganz andere Sachen ein – Boys sollten sich also über die Größe ihres Glieds nicht mehr die größten Gedanken machen…