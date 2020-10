Daran merkst du, ob er dich wirklich liebt

Du hast deinen perfekten Boy gefunden und ihr beide seid zusammen echt glücklich. Doch manchmal kommen komische Situationen auf, wo du einfach nicht weißt, ob er dich auch wirklich liebt. Wenn du es wirklich herausfinden willst, dann solltest du auf diese Zeichen achten.

(Leider) können wir manchmal nicht in andere hineinschauen, um zu wissen, was sie denken oder fühlen. Du bist mit deinem Freund eigentlich super glücklich – doch es gibt eben manchmal Situationen, in denen man einfach gewisse Zweifel hat. Damit sie aber weggehen und ihr weiterhin glücklich zusammen sein könnt, geben wir dir ein paar Tipps. Dadurch siehst du, ob er dich wirklich liebt. Dann brauchst du dir nämlich auch keine Sorgen mehr machen.

Daran merkst du, dass er dich wirklich liebt

Dein Partner sucht die Nähe

Er mag es, dich zu berühren. Wenn ihr zum Beispiel in der Stadt seid, dann sucht er immer die Nähe zu dir. Er hält gerne deine Hand oder umarmt dich gern. Das sind auf jeden Fall Anzeichen dafür, dass er dich echt mag.

Er hört dir zu

Mit vielen kann man reden, aber nur die wenigsten hören wirklich zu – und er tut es auch. Dein Liebling vergisst nicht, dass du ihm noch etwas aus dem Supermarkt mitbringen solltest oder dass du einen Friseurtermin hast. Nicht nur reden ist wichtig, sondern auch das Zuhören.

Dein Schatz zeigt Interesse an deiner Familie

Wenn man den neuen Partner seiner Familie vorstellt, dann ist man schon sehr weit in der Beziehung. Falls dein Partner aber dann auch noch wirklich Interesse zeigt und dich auch manchmal fragt, ob zu Hause alles gut ist und was es in deiner Familie für neue News gibt, dann scheint er dich wirklich zu lieben.

Ihm sind deine Probleme nicht egal

Jeder von uns hat immer mal Probleme. Ob im Alltag, in der Schule oder im Freundeskreis, aber nur die wenigsten helfen uns dabei. Falls es deinem Freund nicht egal sein sollte und er dich zu jeder Zeit tatkräftig unterstützt, dann ist das ein wirklich sehr gutes Zeichen, dass er dich liebt.