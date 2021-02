Daran merkst du, ob du wirklich eine beste Freundin hast

Freunde sind im Leben super wichtig. Sie teilen mit uns nicht nur die schönsten Momente, sondern helfen uns auch auf, wenn es mal einen Tiefschlag gab. Jeder von uns hat Menschen, an die er sich dann wenden würde. Meistens ist es immer die beste Freundin. Aber ist sie das auch wirklich? So findest du es heraus!

Wenn du an deine beste Freundin denkst, dann hast du bestimmt direkt viele tolle Momente vor deinen Augen. Das ist super schön. Es ist aber auch wichtig, dass sie da ist, wenn es dir mal schlecht geht. Denkt sie über eure Freundschaft genauso wie du und ist sie wirklich auch eine richtig gute Freundin? An diesen fünf Dingen kannst du es erkennen.

5 Dinge, die nur eine beste Freundin macht

Eigentlich hasst sie telefonieren

Wenn du sie aber anrufst, weil du ein Problem hast, dann könnt ihr dennoch stundenlang reden, bis es dir endlich wieder gut geht. Das macht jemand nur, wenn er wirklich Interesse an dir hat. Ein klares Zeichen, dass deine Freundin ein großes Herz hat.

Sie nimmt sich für dich zurück

Eigentlich wollten alle auf eine Party gehen, aber dir geht es gerade nicht gut. Deshalb willst du lieber zu Hause bleiben. Deine beste Freundin lässt dich aber nicht zurück und verzichtet auf ihren eigenen Spaß. Sie bleibt lieber bei dir und sorgt sich um dich.

Der erste Platz

Immer wenn sie etwas unternehmen will, fragt sie dich zuerst, ob du mit kommen willst. Du scheinst ihr also echt wichtig zu sein und bist ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Das machen nur beste Freundinnen.

Ihr habt keine Geheimnisse

Du kannst mit ihr über die intimsten Dinge reden. Aber auch Themen wie Liebe sind bei euch kein Tabu. Zusammen könnt ihr euch ohne Probleme immer alles anvertrauen und habt keine Geheimnisse voreinander.

Kompromisse sind kein Problem

Oft kommt man in blöde Situationen, wo man einfach einen Kompromiss finden und auch mal zurückstecken muss. Für deine Freundin ist das aber absolut kein Problem und tut das auch sehr gern für dich.