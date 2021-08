Danny Liedtke: Krass abgenommen! So sah der Köln 50667-Star früher aus

Danny Liedtke ist seit der ersten Folge von „Köln 50667“ dabei und gehört zu den diesjährigen Kandidaten von „Promi Big Brother“. Der Darsteller hat sich in den vergangenen Jahr krass verändert. In einem Interview mit KUKKSI hat er darüber mal gesprochen.

Bei „Köln 50667“ ist Danny Liedtke nicht mehr wegzudenken. Der Darsteller hat sich in die Herzen der Zuschauer gespielt und wagt nun auch den Schritt ins Reality-TV. Denn der Hottie gehört zu den Kandidaten von „Promi Big Brother“ und will das Weltall ordentlich aufmischen.

Damals sah Danny Liedtke ganz anders aus. Im Laufe der Jahre hat er sein Gewicht deutlich reduziert und erzählt auch, weshalb er den Kilos den Kampf angesagt hat. „Ich habe im Januar 2016 meinen kompletten Lebensstil geändert, weil ich mir dachte, ab 25 Jahren altert der Körper, wenn nicht jetzt, wann dann. Gesundheit ist viel mehr wert als alles andere auf dieser Welt, und wir als Menschen gehen viel zu leichtsinnig damit um. Da hat es einfach „Klick“ gemacht bei mir und ich wollte sofort etwas ändern. Ich habe dann direkt aufgehört, Alkohol zu trinken und zu rauchen. Ich habe mir selbst die Einschränkung auferlegt: keine Soft Drinks mehr, kein Fast Food, keine süßen Sachen mehr! Einfach alle Sachen, in denen viel Zucker steckt, sind tabu für mich“, erzählte Danny Liedtke im exklusiven Interview mit KUKKSI im Jahr 2017.

Danny Liedtke hat heute seinen Traumbody

„Wenn man genau darüber nachdenkt, ist Zucker auch eine Droge und kann abhängig machen. Man wird davon einfach nur dick und schadet seiner Gesundheit. Ich habe mich dann hauptsächlich von viel Obst und Gemüse ernährt, plus Reis, Kartoffeln und Magerquark. Einfach alles, was die Natur hergibt und was gesund ist. Ich habe außerdem viel Wasser getrunken (still), meist immer über 3 Liter. Ich bin dann zusätzlich auch ca. viermal die Woche ins GYM gegangen, ganz egal, ob ich müde war oder nicht! Wenn man was erreichen möchte, muss man eben dafür kämpfen! Eine Sache steht für mich fest: Wenn man WILL, kann man ALLES schaffen!“, so der Darsteller weiter zu KUKKSI.

So krass hat er sich verändert

Bisher kennen die Zuschauer den Darsteller nur in seiner Rolle. Bei „Promi Big Brother“ will sich der Soap-Star nun von seiner ganz privaten Seite zeigen. „Ich bin einfach Danny und spiele keine Rolle. Es ist etwas ganz Neues für mich und meine Community wird mich dann auch mal von einer ganz anderen Seite sehen können“, erzählt der Darsteller gegenüber SAT.1. Und was macht ihn privat aus? „Ich unterhalte gerne Menschen und kann sehr impulsiv sein. Aber ich habe aber auch eine ruhige und tiefgründige Seite. Ich denke, das wird einige Menschen überraschen“, verriet der Darsteller. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 6. August 2021 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Danny Liedtke: Das war sein emotionalster Köln 50667-Moment!