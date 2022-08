Danny Liedtke: Köln 50667-Star zeigt seine Freundin!

Danny Liedtke ist vor einiger Zeit bei „Köln 50667“ ausgestiegen. Derzeit macht der Darsteller eine schwere Lebensphase durch, wie er selbst in den sozialen Netzwerken schreibt. Dennoch ist er glücklich – und zwar mit seiner neuen Freundin, welche der Hottie jetzt erstmals zeigt.

In einem langen Statement hat sich Danny Liedtke in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. „Danke das du für mich da bist … Denn meine aktuelle Lebensphase ist nicht gerade einfach und trotzdem hast du dich auf den Weg gemacht von Bali zu mir nach Deutschland“; beginnt Danny Liedtke sein Statement. Dazu postet er einen süßen Schnappschuss mit Olga.

So haben sich Danny Liedtke und Olga kennengelernt

Dann schreibt er, wie sie sich kennengelernt haben: „Short Story – Wir haben uns auf Bali kennengelernt wo ich einen Monat meinen Ausstieg bei Köln 50667 verarbeiten wollte. Eigentlich wollte ich in dieser Phase für mich allein sein … Aber Olga war für mich da und hat mich so genommen wie ich nunmal bin mit meine Launen und Emotionen … Es war wirklich keine leichte Phase für mich … Denn ich habe das verlassen was ich am meisten geliebt habe … Das Projekt Köln 50667.“

Und weiter: „Aber manchmal kommen unerwartet Menschen dein Leben und sind dann einfach da und du weiß teilweise gar nicht warum … Sie hat mir einfach ihr großes Herz gezeigt und dafür bin ich sehr dankbar … Denn wie der ein oder andere eventuell weiß habe ich einige Vertrauensprobleme was Sachen Liebe angeht.

Egal was das zwischen uns ist oder wie man es nennen mag für mich habe ich in einen neuen Lebensabschnitt eine Frau kennen gelernt die mir gezeigt hat was es bedeutet für einander da zu sein. Und genau darum poste ich dieses Bild vom Herzen gern.“ Auch, wenn es Danny Liedtke derzeit nicht einfach hat – bei Olga findet er Halt und ist mit ihr sehr glücklich. Schon gelesen? Danny Liedtke: Das sind seine Pläne nach Köln 50667!