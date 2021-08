Danny Liedtke: Enthüllt! Deshalb hat der Köln 50667-Star keine Freundin

Danny Liedtke ist einer der Urgesteine bei „Köln 50667“ und ist seit der ersten Folge in der Soap zu sehen. Er zählt außerdem zu den heißesten Darstellern der Daily – eigentlich müssten die Mädels bei ihm Schlange stehen. Doch schon seit rund 10 Jahren geht der Hottie als Single durchs Leben.

Bei „Köln 50667“ ist Danny Liedtke ein absoluter Draufgänger. Und auch im privaten Leben hat der Darsteller immer wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen. Bei Instagram startete er zudem als Influencer durch und hat dort eine riesige Community. In dem sozialen Netzwerk zeigte sich der Soap-Star auch schon öfter mal freizügig.

So sollte seine Traumfrau sein

Eine Freundin hat der Serien-Hottie dennoch nicht. „Ich bin schon seit 7 Jahren Single, und das soll auch erstmal so bleiben“, erzählte Danny Liedtke im Jahr 2017 in einem exklusiven Interview mit KUKKSI. Das ist nun schon 4 Jahre her. In einem Video verriet er damals, dass er ein Vertrauensproblem habe – deshalb hatte er bisher kein Glück in der Liebe. Der Hottie scheint sein Singledasein aber in vollen Zügen zu genießen. Immerhin hat er uns aber damals verraten, wie seine Traumfrau sein müsste: „Sehr wichtig wäre mir, dass sie ehrlich ist und weiß, was Liebe heißt. Der Rest muss einfach passen, ich habe kein bestimmtes Bild meiner Traumfrau.“

Verliebt sich Danny Liedtke bei „Promi Big Brother“?

Derzeit ist Danny Liedtke in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ zu sehen. Kann er sich vorstellen, im TV-Knast zu verlieben? „Ausschließen würde ich es nicht. Verlieben kann man sich ja jeden Tag und dann auch eine Romanze haben. Das sehe ich eher lockerer. Aber die richtige Liebe ist dann noch mal etwas anderes“, erzählte der Darsteller gegenüber SAT.1. Und wie könnte man sein Herz erobern? „Der Look muss schon stimmen. Ganz ehrlich, in diesem Punkt bin ich oberflächlich. Aussehen ist der erste Schritt. Der Charakter würde mich dann als zweites catchen“, so Danny Liedtke. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr. Schon gelesen? Danny Liedtke: Krass abgenommen! So sah der Köln 50667-Star früher aus