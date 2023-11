Daniela Katzenberger sicher: Klein-Krieg wird bei Promi Big Brother eskalieren!

Monatelang nach der Trennung trafen Peter und Iris Klein bei „Promi Big Brother“ aufeinander. Rund zwei Wochen wird das Ex-Paar unter einem Dach leben. Daniela Katzenberger kennt ihre Mutter zu gut – deshalb befürchtet die Blondine das Schlimmste und vermutet, dass der Klein-Krieg in der TV-Show komplett eskalieren wird.

Peter Klein war fassungslos: Seine Ex Iris ist ebenfalls bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Die beiden haben sich kurz nach dem Aufeinandertreffen ruhig verhalten. Der Mallorca-Auswanderer versucht, es mit Fassung zu nehmen. „Ich habe nicht gehofft, dass es so ist. Aber jetzt ist es so. Ich bin ruhig und ein erwachsener Mensch“, sagte Peter Klein kurz nach dem Einzug von Iris.

Daniela Katzenberger befürchtet das Schlimmste

Daniela Katzenberger befürchtet das Schlimmste, wie sie jetzt bei Instagram zugibt. Denn ihre Mutter Iris Klein sei „sehr emotional“ und sie hoffe nicht, dass sie „nicht mit Messern“ nach ihrem Ex wirft. Die Blondine hat auch verraten, dass Iris sie gefragt habe, wie sie Peter begrüßen solle. Sie habe ihr zu einem „neutralen Hallo“ geraten. „Man muss ja jetzt nicht die Zunge in den Hals stecken oder um den Hals fallen“, so Daniela Katzenberger. Sie hofft, dass sie sich „irgendwie im Griff hat, so gut es geht.“

Iris Klein wollte schon lange zu „Promi Big Brother“

Die Frau von Lucas Cordalis freut sich aber für ihre Mutter. „Als ihre Tochter weiß ich, dass sie seit 100 Jahren ins ,Promi Big Brother’-Haus wollte. Schon immer. Mich freut es mega, dass ihr Traum in Erfüllung geht“, sagt Daniela Katzenberger. Und weiter: „Aber klar, ich weiß, warum die zusammen gecastet wurden … der Peter und meine Mutter. Die wollen, dass es da scheppert. Ich habe sie vorher etwas gebrieft, aber ihr wisst ja alle, wie meine Mutter ist, die ist sehr emotional. Positiv wie auch negativ. Ich weiß nicht, was sie da drinnen macht und wie sie reagiert. Sie sieht den Peter dort jetzt nach Monaten wieder, es gab vorher keine Aussprache.“

Die Katze meint auch: „‚Big Brother' ist Fluch und Segen gleichzeitig, je nachdem, wie man es anstellt. Man kann sich selber richtig in die Pfanne hauen oder man kann vieles auch zurechtrücken, mal den Leuten eine andere Seite zeigen und das wünsche ich mir für sie." Noch hat es nicht gescheppert im TV-Container. „Guten Tag, mein Name ist Klein", begrüßte Iris ihren Ex nach ihrem Einzug. Noch trägt es Peter Klein mit Fassung. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" täglich, bei Joyn gibt es einen Livestream.