Daniela Katzenberger: Rückkehr nach Deutschland?

Daniela Katzenberger sowie Lucas Cordalis und Sophia fühlen sich auf Mallorca total wohl. Die Blondine ist in Deutschland aufgewachsen – und manchmal vermisst sie ihre Heimat schon, wie sie jetzt gegenüber KUKKSI verraten hat. Kehrt sie der Insel etwa den Rücken?

In den neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ geben die Blondine und Lucas Cordalis einen ganz privaten Einblick in ihr Leben auf der Insel. Doch nun gibt sie zu: Manchmal vermisst der TV-Star ihre Heimat schon!

Daniela Katzenberger vermisst Deutschland

„Natürlich vermisse ich Deutschland. Schließlich bin ich dort groß geworden. Aber es ist kein dauerhaftes Heimweh. An Feiertagen, wie z.B., Weihnachten vermisse ich Ludwigshafen schon… Die Weihnachtsmärkte, das deftige Essen und natürlich auch die kalten Temperaturen“, erzählt Daniela Katzenberger im exklusiven Interview mit KUKKSI.

An diese Sache kann sie sich auf Mallorca nicht gewöhnen

Zwar ist Daniela Katzenberger gerne mal in ihrer Heimat – eine komplette Rückkehr nach Deutschland ist für die Blondine und ihre Familie aber keine Option. So gerne sie auch auf Mallorca wohnt – es gibt eine Sache, mit der sie nicht wirklich klarkommt: „Weihnachten und Inseltemperaturen, daran werde ich mich wohl nie gewöhnen“, erzählt uns die Katze.

So turbulent wird es in den neuen Folgen

In den neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" gibt es für die Fans wieder einiges zu sehen. Familie und Job fordern die Kult-Blondine jeden Tag aufs Neue heraus: Ob pompöser Kindergeburtstag, Funkstille mit der Schwester, stressige PR-Termine oder Kinderwunsch – Mit Lucas an ihrer Seite meistert Daniela ihren Alltag in gewohnter Manier mit viel Witz und Charme. Daniela und Lucas zwischen Kinderwunsch, Familienzwist und heißen Dessous – in der Kult-Familie wird es einfach nie langweilig. RTLZWEI zeigt „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" ab dem 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind danach bei TVNOW verfügbar.