Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Bald noch ein Baby?

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis gewähren wieder private Einblicke! Das Paar lässt die Fans in den neuen Folgen „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ an ihrem Alltag teilhaben. In der Sendung ist auch Nachwuchs wieder ein Thema – aber wie sieht es eigentlich mit der Babyplanung aus? KUKKSI hat bei der Kult-Blondine nachgefragt.

In den vier neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ geht es unter anderem um den vierten Geburtstag von Sophia Cordalis. Laut RTLZWEI geht es auch um die „Funkstille mit der Schwester“ – Iris Klein möchte deshalb zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser vermitteln. Und auch der Kinderwunsch ist ein Thema – aber bekommt SOphia tatsächlich bald ein Geschwisterchen?

Bald noch ein Baby bei Daniela und Lucas?

„Lucas und ich können uns noch weitere Kinder vorstellen, aber wir sind da eben nicht so verkrampft und erzwingen es. Alles kommt genauso wie es kommen soll“, sagt Daniela Katzenberger im exklusiven Interview mit KUKKSI. Das Paar würde sich also noch weitere Kinder wünschen – aber die beiden machen sich damit definitiv keinen Druck und überlassen alles dem Zufall. Doch es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass Sophia irgendwann ein Geschwisterchen bekommt. Und wo sieht sich die Familie in zehn Jahren? „Gesund und glücklich als Familie. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben“, erzählt uns die Blondine.

Das passiert in den neuen Folgen

Sie hat uns auch noch verraten, was die Fans von den neuen Folgen erwarten können: „Jede Menge Einblicke in unser Privatleben! (lacht) Ob der vierte Geburtstag meiner kleinen Sophia, mein 33. Geburtstag, die ein oder andere Familienstreitigkeit oder auch mein Leben als working mom. Bei uns wird es nicht langweilig (lacht)" RTLZWEI zeigt „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" ab dem 25. März immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind danach bei TVNOW verfügbar.