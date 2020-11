Daniela Büchner: So geht es ihr ohne Jens!

Der viel zu frühe Tod schockte am 17. November 2018 alle! Im Alter von nur 49 Jahren ist Jens Büchner verstorben. Seitdem kämpft sich Danni allein durch. Nun erzählt die “Goodbye Deutschland”-Auswanderin, wie es ihr zwei Jahre nach dem schweren Verlust geht.

Durch “Goodbye Deutschland” wurde Jens Büchner bekannt und war eine absolute Kultfigur. Der Kult-Auswanderer erkrankte an Lungenkrebs und starb einige Tage später nach der Diagnose. Danni kämpft sich seitdem allein durch. In einem emotionalen Statement gedenkt die Witwe ihrem Mann.

Emotionale Zeilen bei Instagram

“Und dann ist morgen einfach schon der 2 Todestag. DU FEHLST UNS SO SEHR. Du warst mein größter Halt,meine größte Stütze & nun kämpfe ich mich seit 2 Jahren alleine durch, ICH gefühlt gegen den Rest der Welt. WIR waren ein Team.DU & ICH. Eines Tages werden wir uns wieder sehen,ganz bestimmt. Bis dahin kümmere ich mich um unsere Kinder. Bis bald mein Schatz,ich liebe dich”, schrieb Daniela Büchner bei Instagram.

So geht es Danni heute

Nach dem Tod hangen zahlreiche Fotos von Jens Büchner in ihrem Haus – mittlerweile wurde renoviert und einige wurden abgehängt. “Das allererste Foto von uns steht immer hier im Wohnzimmer, das hab ich immer hier stehen. Aber ich fand das auch einfach schön, ein Stück weiter zu gehen und ich fühl mich wohl, so wie es ist und ich weiß manchmal gar nicht, ob Jens das mögen würde, wie ich es jetzt gemacht habe, aber ich brauche es”, sagt Danni Büchner gegenüber RTL.

Für Jens ging Daniela Büchner ins Dschungelcamp

In diesem Jahr nahm Daniela Büchner auch am Dschungelcamp teil – sie kehrte damit an den Ort, wo auch Malle-Jens war. “Ich muss einfach noch mal eine Station durchleben, die auch mein Mann erlebt hat. Ich werde bestimmt die ein oder andere Träne vergießen”, so Danni weiter. Und wer passt eigentlich auf die Kinder auf? “Meine Mutter ist da und meine zwei besten Freundinnen”, sagte sie damals im exklusiven Interview mit KUKKSI.