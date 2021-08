Daniela Büchner: Nach Promi Big Brother bald im Playboy?

Daniela Büchner hat es bei „Promi Big Brother“ weit geschafft und hat mit dem siebten Platz die Show verlassen. Bei KUKKSI spricht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin über ihre Pläne nach der Show.

Die Kult-Auswanderin war schon in zahlreichen Formaten zu sehen – unter anderem im Dschungelcamp oder auch im „Sommerhaus der Stars“. Nun nahm sie auch bei „Promi Big Brother“ teil – auch, wenn es Danni Büchner nicht ins Finale geschafft hat, ist sie weit gekommen und verlässt als Siebte das Format. „Tatsächlich würde ich ‚Promi Big Brother‘ immer wieder machen – auch, wenn es anstrengend war. Aber ich finde das ein schönes Format und ich bereue meine Teilnahme nicht. Das war eine schöne Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte“, erzählt Daniela Büchner im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das sagen ihre Kinder

Ihre Kids sind sehr stolz auf ihre Mama. „Meine Kinder sind sehr stolz auf mich – auch, dass ich den siebten Platz habe. Ich habe super starke Kinder und sie wissen auch, dass ich das für uns gemacht habe. Ich freue mich, bald wieder zu Hause zu sein. Ich bin übermüdet, aber sehr happy“, so die Auswanderin. Insgesamt gab es auch von der Community positives Feedback. Kommentare bei Instagram hat sie nach ihrem Auszug erstmal ignoriert. „Ich habe aber viele positive Nachrichten bekommen und das freut mich sehr, dass so viele Menschen hinter einem stehen. Es wird immer wenige geben, die dein Verhalten nicht gut finden. Aber das ist auch okay so“, so die Auswanderin.

Daniela Büchner bald im Playboy?

Danni Büchner hat auch über ihre Pläne nach „Promi Big Brother" gesprochen. „Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich werde nicht alle zwei Monate so eine Show machen. Da bin ich nicht der Typ dafür. Aber es geht immer weiter. ‚Goodbye Deutschland' gibt es ja auch noch. Vielleicht ruft der ‚Playboy' an. Solange man nicht alles sieht, würde ich das machen", verriet uns der TV-Star.