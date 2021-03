Daniela Büchner: Liebes-Aus mit Ennesto!

Sind Ennesto Monté und Daniela Büchner noch ein Paar? Darüber haben zuletzt die User im Netz spekuliert. Doch nun ist klar: Die beiden haben sich getrennt! Das gab der Reality-TV-Star offiziell in einem Statement bei Instagram bekannt.

Daniela Büchner sprach bei Instagram zuletzt kürzlich von Liebeskummer. Nun ist auch klar: Sie und Ennesto Monté haben sich getrennt! “Jetzt werden sie alle wieder sagen und schreiben: Ennesto, das Arschloch. Ennesto, der Lügner. Ennesto, der Schürzenjäger”, beginnt Ennesto Monté sein Post bei Instagram.

Ennesto bestätigt die Trennung offiziell

Und dann schreibt er weiter: “Und wisst ihr was: Macht doch. Dannis und meine Beziehung ist gescheitert. Aber nur wir und unsere Seelen wissen warum. Und das ist unsere Sache. Lasst sie in Ruhe und gebt meinetwegen mir die Schuld, wenn euch das guttut. Ich wusste auf was ich mich einlasse und wie die Konsequenzen aussehen würden, wenn es nicht funktioniert.” Zuletzt lässt er dann auch noch verlauten: “Ich bin meinem Herzen gefolgt und würde es wiedermachen. Ich wünsche Danni und ihrer Familie alles Gute.” Weshalb sich Daniela Büchner und Ennesto Monté getrennt haben, verriet er nicht. Und auch, von wem die Trennung ausging, ist bisher nicht bekannt.

So reagieren die Follower

Diue Fans finden es schade, dass sich Danni und Ennesto getrennt haben. “Schade das ihr nich mehr zusammen seit ihr wart wirklich ein tolles Paar”, schreibt beispielsweise ein User. “Du bist niemandem eine Rechenschaft schuldig. Es ist immer sehr traurig, wenn eine Beziehung scheitert, so ist nun mal das Leben, es geht weiter, und ein Scheitern haben wir wohl alle schon erlebt. Ich wünsche Dir alles gute, pass auf Dich auf, und bleib vorallem gesund”, heißt es in einem anderen Kommentar. Es gibt aber auch kritische Stimmen. “Das war doch von Anfang an klar, wundert mich dass es überhaupt solange ging”, meint ein anderer Follower.