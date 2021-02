Daniela Büchner: Die Faneteria auf Mallorca schließt für immer!

Jens und Daniela Büchner öffneten vor einigen Jahren die Faneteria auf Mallorca. Nach seinem Tod führte Danni das Lokal gemeinsam mit Marco und Tamara Gülpen weiter. Doch auch die Corona-Krise hat sie schwer getroffen. Nun hat sie sich dazu entschieden, das Lokal für immer zu schließen.

“Jeder Anfang endet irgendwann … doch manchmal viel zu schnell. Ich bin froh, dass es meiner Familie, meinen Freunden und mir gut geht – ich hoffe bei euch auch! Leider muss ich euch mitteilen, dass auch uns die Corona-Krise erwischt hat und wir nach 3 wundervollen Saisons; heute Abschied nehmen müssen – Jens 🕊, Marco, Tamara und ich haben sehr viel Herzblut, Zeit und Geld investiert. Wir sind wirklich sehr traurig darüber”, schreibt Daniela Büchner in einem Statement bei Instagram.

Daniela Büchner bedankt sich

Daniela Büchner bedankt sich dann bei ihren Fans. “Wir möchten und auf diesem Wege bei euch bedanken für eure zahlreichen Besuche. Es werden viele Erinnerungen bleiben sowohl mit meiner Familie, mit Jens und auch mit euch – ohne die das Projekt ‘Faneteria’ gar nicht möglich gewesen wäre. DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG”, so die Auswanderin.

In dem Statement stellt sie dann noch klar: “Es gab keine Diskussionen oder Ähnliches mit meinem Geschäftspartner & Freunden. Wir stehen im engen Kontakt und planen gerade den ‘Auszug’.” Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, dass sich Daniela Büchner mit Marco oder Tamara Gülpen verkracht hätte – das ist definitiv nicht der Fall. Weiterhin sagt sie: “Außerdem hat uns der Vermieter ein Strich durch die Rechnung gemacht.” Die Corona-Krise macht auch vor Promis nicht halt – nun hat es auch Danni getroffen und muss sich schweren Herzens von dem beliebten Lokal in Cala Millor verabschieden. Schon gelesen? Mallorca-Saison 2020: So hat Corona die Insel verändert!