Daniela Büchner: Das war der größte Unterschied zwischen Promi BB und Dschungelcamp!

Daniela Büchner hat „Promi Big Brother“ mit dem siebten Platz verlassen. Für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin war das ein voller Erfolg. Im Jahr 2020 nahm sie auch im Dschungelcamp teil – aber was ist der größte Unterschied zwischen den beiden Formaten?

Bei „Promi Big Brother“ ist Daniela Büchner weit gekommen, aber bis zum Finale hat es nicht gereicht. Dennoch ist die Auswanderin total stolz, es so weit geschafft zu haben. „Ich bin erleichtert und freue mich. Ich bin stolz darauf, den siebten Platz erreicht zu haben. Das ist auch ein Erfolg“, sagt der „Goodbye Deutschland“-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sie würde jederzeit wieder zu „Promi Big Brother“ gehen. „Tatsächlich würde ich ‚Promi Big Brother‘ immer wieder machen – auch, wenn es anstrengend war. Aber ich finde das ein schönes Format und ich bereue meine Teilnahme nicht. Das war eine schöne Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte“, erzählt sie uns weiter.

Bei Promi BB war Daniela Büchner mental stärker

Nachdem Jens Büchner bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm, ging 2020 auch Danni ins Dschungelcamp. KUKKSI wollte von der Auswanderin wissen, welches Format sie bevorzugen würde und was der größte Unterschied war. „Es ist schwierig, die beiden Formate miteinander zu vergleichen. Ich würde auch nicht sagen, dass eine Sendung besser oder schlechter ist. Im Dschungelcamp war ich mental gar nicht so weit, so etwas durchzustehen und weiß auch gar nicht, wie ich das damals geschafft habe. Bei ‚Promi Big Brother‘ war ich mental stärker. Beides war eine Erfahrung und beide Sendungen haben mich ein Stück weiter gebracht – auch für mich selbst“, erzählt Daniela Büchner.

Bei „Promi Big Brother" haben sich Freundschaften ergeben – so beispielsweise mit Melanie Müller. „Das mit Melanie und mir hätte im Vorfeld wahrscheinlich niemand gedacht, dass wir uns so gut verstehen. Wir haben uns sehr gut verstanden und eine Ebene gefunden. Ich denke schon, dass wir uns mit unseren Kindern treffen werden", so die stolze Mama.