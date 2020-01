Daniela Büchner: Für Malle-Jens geht sie ins Dschungelcamp!

Im Jahr 2018 ist Jens Büchner an den Folgen von Lungenkrebs gestorben. Ein Jahr davor war der Kult-Auswanderer noch im Dschungelcamp. Nun will sich auch Danni im australischen Busch mit Ekel-Prüfungen herumschlagen. Das Experiment wird für die sehr emotional, wie sie in einem Interview verriet.

Eigentlich sollte Daniela Büchner schon 2018 ins Dschungelcamp – aufgrund des tragischen Todes von Malle-Jens hat sie ihre Teilnahme abgesagt. Nach dem schweren Verlust ist Danni in ein tiefes Loch gefallen – die erste Saison ohne Jens war auch alles andere als einfach. „Es war schon sehr schwierig. Es war emotional eine starke Anstrengung für mich. Die erste Zeit im Laden habe ich immer geweint und mich versteckt in der Küche“, erzählte Daniela Büchner vor einiger Zeit im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Für Jens Büchner geht sie ins Dschungelcamp

Sie nimmt vor allem wegen ihrem Mann an der Show teil. „Es ist auch ein Versprechen an meinen Mann. Bis zu seinem Tod habe ich es ihm versprochen und jetzt ziehe ich das durch“, sagt Daniela Büchner in einem Interview mit RTL. Sie will in die Fußstapfen von Jens treten: „Ich muss einfach noch mal eine Station durchleben, die auch mein Mann erlebt hat. Ich werde bestimmt die ein oder andere Träne vergießen“, so Danni weiter. Und wer passt eigentlich auf die Kinder auf? „Meine Mutter ist da und meine zwei besten Freundinnen“, so Danni.

So haben sich Jens und Daniela kennengelernt

Daniela und Jens Büchner haben sich auf einem Stadtfest in Delmenhorst kennengelernt. Zwischen den beiden hat es schnell gefunkt und wurden ein Paar. Mit ihren Kindern Joelina, Jada und Volkan zog sie nach Mallorca. Dann kamen auch die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani auf die Welt. Doch dann der Schock: Im Jahr 2018 wird Jens Büchner schwer krank – und stirbt dann am 17. November 2018. Zwar fällt sie daraufhin in ein tiefes Loch, doch Daniela Büchzner zeigt sich kämpferisch – vor allem wegen ihrer Kinder. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab 20. Januar 2020 um 21:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.