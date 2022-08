Daniel „Samu“ Samorey: So kam der Sänger zum Megapark!

Der Megapark setzt in diesem Jahr auf viele neue Künstler – dazu gehört auch Daniel „Samu“ Samorey. Der 37-Jährige tritt derzeit regelmäßig in dem Partykomplex auf. KUKKSI Mallorca hat den Musiker vor Ort zum Interview getroffen.

In Erfurt kennt Daniel „Samu“ Samorey beinahe jeder, seit diesem Jahr startet der Musiker auch im Megapark auf Mallorca durch. Die erste Saison ist für Künstler immer entscheidend, ob die Songs das Publikum überzeugen können – und das ist bei Samu definitiv der Fall! Der 37-Jährige kann die Gäste auf ganzer Linie überzeugen. „Es ist total interessant, weil es meine erste Megapark-Saison ist. Davor habe ich das vor der Bühne hier mit einer Säule und Freunden an einem Tisch erlebt. Ich habe während der Corona-Krise viel an meinen Songs gearbeitet und bin mit voller Energie in die Saison gestartet“, erzählt Daniel „Samu“ Samorey im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Samu findet: Die Saison könnte im Megapark kaum vielfältiger sein! Denn der Partykomplex setzt auf viele verschiedene Künstler und das wäre an der Playa einzigartig. „Der Megapark hat dieses Jahr unzählige Künstler am Start. Es ist an der Masse an Künstlern nichts Vergleichbares an der Playa wie hier der Megapark zu finden. Und auch die Unterschiedlichkeit der Acts – sowas kannte ich noch nicht. Der Megapark wollte eine Band zum Opening und man wollte was ganz anderes machen. Durch einen Journalisten ist mein Name gefallen, danach hat man mich angeschrieben und sind uns sehr schnell einige geworden. Als Band haben wir dann das Opening vom Opening gemacht. Vor diesem Auftritt war ich richtig nervös“, erzählt uns der Sänger. Und daraus wurden ganz viele Auftritte, denn er konnte das Publikum mit seiner Musik auf ganzer Linie überzeugen.

Daniel „Samu“ Samorey hat drei Kinder

Daniel „Samu“ Samorey hat auf der Insel seine Familie mit am Start – und diese steht voll hinter ihm. „Meine Familie ist unfassbar stolz. Ich habe drei Kinder, welche meine Lieder singen, aber gleichzeitig auch meine größten Kritiker sind und sich bei jedem Auftritt für mich mit freuen. Die Kinder gehen aber nicht mit in den Megapark rein, sondern sitzen davor und sagen mir danach, bei welchem Lied es besonders laut war. Meine Familie nimmt mir auch unfassbar viel ab“, so der Sänger.

Der 37-Jährige ist total happy, im Megapark auftreten zu können – er wird bis zum Ende der Saison bleiben, aber freut sich auch schon auf 2023. Seit rund 20 Jahren macht er übrigens schon Musik: „Musik ist für mich ‚Luxus für die Seele‘. Ich komme aus einem stinknormalen Leben. Ich habe eine kleine Firma und bin Messe- und Ladenbauer. Ich habe in meiner Freizeit schon immer gesungen – leider immer unter dem Radar, bis dann der Megapark kam. Mit meiner Band bin ich davor eher auf Volksfesten aufgetreten. Ich mache Musik seit über 20 Jahren und habe damit sehr jung angefangen.“