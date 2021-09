Daniel Craig spricht über seine letzte Bond-Rolle

Seit knapp zwei Jahren warteten die Fans darauf. Nun fand endlich die Premiere zum letzten Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig in London statt. Der Schauspieler spricht über seinen letzten 007-Auftritt und wie er sich dabei fühlt.

Als Daniel Craig vor vielen Jahren als der neue James Bond für „Casino Royale“ verkündet wurde, waren die Fans sehr skeptisch. Mittlerweile gilt er als einer der besten 007-Agenten überhaupt. Nun nimmt der Schauspieler als James Bond nun endgültig Abschied! „Ich bin sehr stolz auf diesen Film und auch auf die vier Filme, die wir davor gemacht haben. Aber das ist jetzt eine Kombination von vielen Dingen“, erzählt Daniel Craig in einem Interview mit RTL.

So fühlt sich Daniel Craig nach seinem letzten Bond-Film

Der letzte Bond-Film ging an ihm nicht spurlos vorbei. „Ich bin sehr glücklich, aber auch ein bisschen traurig, denn es ist mein Letzter“, so Daniel Craig. Er selbst habe damals überlegt, ob er überhaupt in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen will. „Ich hatte schon eine Karriere und ich dachte, wenn es nicht funktioniert, wäre alles vorbei“, verriet der Hollywood-Star. Mittlerweile ist er froh, dass er die Rolle angenommen habe – schließlich habe das nur positive Auswirkungen auf seine Karriere gehabt.

Daniel Craig hat auch verraten, wie es für ihn nach James Bond weitergeht. „Ich denke, ich beginne jetzt nach James Bond den dritten Akt meines Lebens. Ich liebe es immer noch, Filme zu machen. Es ist ein massiver Thrill in meinem Leben. Ich werde spielen, solange ich kann! Ich liebe das Kino“, sagt er in der Bild-Zeitung. Und wer könnte der nächste Bond werden? „Keine Ahnung! Das ist nicht mehr mein Job. Der Neue muss Bond neu erfinden“, so der Schauspieler. Schon gelesen? James Bond: Explosion bei Dreharbeiten – 1 Verletzter!