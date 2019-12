Bei „Dancing on Ice“ mussten die Promis in den vergangenen Wochen alles geben. SAT.1 hat am Freitagabend das Finale der Show gezeigt. Nun wurde der Gewinner gekürt!

Lina Larissa Strahl, Eric Stehfest und Joey Heindle hatten die Chance, als Eisprinz oder Eisprinzessin aus der Show zu gehen. Die drei Finalisten gaben in der Show alles – doch nur einer konnte am Ende die Show gewinnen.

Wer holt sich den Sieg?

In den vergangenen Wochen galt vor allem Eric Stehfest als Favorit. Der GZSZ-Star bekam von den Juroren sogar 30 Punkte – das war die Höchstzahl, welche man in der Show erreichen konnte. Doch die Konkurrenz schlief nicht. „Mein Traum ist es, mit meiner Eisprinzessin das Ding zu gewinnen! Wir stehen kurz vorm Finale und das war eine große Reise für mich und Mona“, gab sich Joey Heindle vor dem Finale siegessicher. Lina Larissa Strahl war die einzige weibliche Kandidatin im Finale – aber es zum Titel für die Eisprinzessin gereicht hat?

Das ist der Gewinner

Welcher Promi konnte sowohl die Jury als auch die Zuschauer am meisten überzeugen? In Köln wurde vor wenigen Augenblicken der diesjährige Gewinner von „Dancing on Ice“ gekürt: Eric Stehfest konnte sich gegen die anderen zwei Finalisten durchsetzen und heimste den Sieg an. KUKKSI sagt herzlichen Glückwunsch!