Dancing on Ice 2019: Finalisten-Check! Wer gewinnt das Finale?

Über viele Wochen haben die Promis gekämpft, doch nur drei Kandidaten haben es ins Finale von „Dancing on Ice“ geschafft: Lina Larissa Strahl, Eric Stehfest und Joey Heindle kämpfen um den Sieg. Doch wer wird am Ende als Sieger aus der Show gehen?

Finalisten-Check

Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

Die Eisprinzessin! Lina Larissa Strahl ist nicht nur die einzige Frau im Finale, sondern auch die jüngste Promi-Kandidatin. Die 22-jährige Sängerin und Schauspielerin sammelte mit ihrem Eislaufpartner Joti insgesamt 115 Jurypunkte und überzeugte im Halbfinale die Jury auch in ihrem ersten und einzigen Skate Off. Auch ein Sturz in der fünften Show konnte ihr das Strahlen nicht aus dem Gesicht nehmen. „Du hast dich nach letzter Woche mit den Fehlern und dem Sturz wieder richtig gut gefangen“, kommentierte Katarina Witt die Halbfinal-Kür. „Diese Woche hast du bravourös gemeistert. Aber leider bist du weiterhin noch ein bisschen steif auf dem Eis. Da fehlt mir weiterhin Kniearbeit. Ich wünsche mir, geh‘ ins Knie!“ Wird es Lina in der letzten Woche schaffen, diesen Dauerkritikpunkt der Jury endgültig auszumerzen und 100prozentig zu überzeugen?

Eric Stehfest und Amani Fancy

Beste Bewertungsnoten! Mit insgesamt 120 Jurypunkten in fünf Küren sind Eric Stehfest und Amani Fancy das von der Jury insgesamt am besten bewertete Paar – trotz zweier Stürze in der dritten Show. Nur für Eric und Amani gab es mit 30 Punkten die Höchstpunktzahl für ihre Kür zu „The Power Of Love“ in der fünften Live-Show. Doch ausgerechnet im Halbfinale patze er, strauchelte und wackelte. „Es waren sehr viele Elemente, es war alles da“, urteilt Juror Daniel Weiss nach der Halbfinal-Kür. „Aber es waren auch drei sichtbare Wackler und Fehler drin. Es war nicht der perfekte Eric, den wir letzte Woche gesehen haben! Deshalb wird es jetzt noch mal spannend.“ Und das, obwohl Eric und Amani einen Durchmarsch ins Finale ohne zu Zittern absolvierten: Nie mussten sie ins Skate Off! Und wie sieht der Schauspieler und Buchautor die Situation? Wie wichtig ist ihm der Sieg? Wie blickt er auf die vergangenen Wochen zurück, und wird er dem Eiskunstlaufen treu bleiben?

Joey Heindle und Ramona Elsener

Das erste Liebespaar in der internationalen Geschichte von „Dancing on Ice“ schaffte es sturzfrei ins Finale. Das hätten wohl die wenigsten ausgerechnet Joey Heindle zugetraut! Wurde der 26-Jährige zu sehr unterschätzt? Auf jeden Fall haben es der Sänger und seine Ramona allen gezeigt. Kein einziges Mal musste das Liebespaar in einem Skate Off um sein Weiterkommen kämpfen. „Joey, ganz ehrlich, ich habe dich unterschätzt“, gibt Judith Williams bei ihrer letzten Bewertung zu. „Umso schöner ist es dann zu sehen, dass sich jemand so entwickelt. Du hast eine Qualität entwickelt – großes, großes Kompliment!“ Dennoch sind Joey und Ramona das Paar, das mit 109,5 Punkten die niedrigste Jurybewertung bekam. Wird das auch im Finale so sein, und hat dies entscheidende Auswirkungen auf den Sieg?

Das große Finale von „Dancing on Ice“ zeigt SAT.1 am Freitag um 20:15 Uhr.