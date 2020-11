Dagi Bee geht in Quarantäne!

Hat die YouTuberin und Influencerin sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert? Am Montag postet Dagi in ihrem Format “10 Fragen am Montag” eine brisante Frage: Die 26-Jährige begibt sich die Tage in häusliche Quarantäne! Doch Entwarnung für alle Fans. Sie fühlt sich lediglich etwas kränklich – will aber auf Nummer sicher gehen.

Jeden Montag beantwortet Dagi Bee in ihrer Instagram-Fragen rund um ihr Leben. Das kann vom Privatleben, bis zu ihren neusten Projekten sein. Auch gestern war es wieder so weit und zehn Fragen wurde von der Label-Chefin höchstpersönlich beantwortet. Zuerst redet sie offen über Push-Up-BH’s, Tipps für eine glückliche Beziehung und dann offenbart sie ihren Fans, dass sie in Quarantäne geht!

Dagi Bee in häuslicher Quarantäne

Ein/e User/in fragte sie: “Hast du auch das Gefühl das Corona viel näher an einen heranrückt? Immer neue Fälle usw.” Dagi Bee beantwortet die Frage, dass sie seit heute selbst kränklich angeschlagen ist. Sie will sie die nächsten Tage freiwillig Quarantäne begeben, um auf Nummer sicher zu gehen, dass niemand angesteckt wird.

Keine Corona-Symptome

Warum sie aber erst in ein paar Tagen sich zu Hause einquartieren will beantwortet sie nicht. Schließlich wäre es besser, bei einem Corona-Verdacht direkt zu Hause zu bleiben! Aber die 26-Jährige beruhigt ihre Fans: “Habe zwar keine typischen Symptome, aber sicher ist sicher”. Schon gelesen? Dagi Bee: ,,Heute ist ein sehr, sehr trauriger Tag”