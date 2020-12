Dagi Bee: Demnächst bei GNTM?

Ist Dagi Bee etwa bald bei GNTM? Viel Fans der YouTuberin würden ihr Idol gerne in der erfolgreichen ProSieben-Show sehen – gerne als Jury-Mitglied, aber auch als Kandidatin. Die 26-Jährige ist für ihre Verfolgeri*nnen einfach zu schön, wie die User finden.

Man kann Dagmara Kozakov einiges unterstellen, aber sie hat in den vergangenen Jahren viel gemacht und baute sich eine Mega-Reichweite auf. Gerade erst eröffnete sie ihr Musiclabel “23 Hours Music” und punktet damit in der Musikbranche gewaltig. Aber auch so hat die Biene mit “Beetique ” schon einen Mega-Erfolg feiern können. Auch sieht man die Blondine immer häufiger in verschiedenen TV-Formaten.

Kommt bald Germany’s Next Topmodel?

Jeden Montag beantwortet Dagi Bee zehn Fragen, die ihr gestellt werden. Diesen Montag wollte ein Fan wissen, ob sie “Germany’s next Topmodel” mitmachen würde: “Diese Frage bekomme ich von meinen Zuschauern, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Und ich muss ehrlich sagen: Also erstens würde ich da nie mitmachen, weil ich viel zu klein dafür bin. Zweitens, weil ich nicht die Figur dafür habe und drittens: Die meisten Leute gehen da hin, um Reichweite zu bekommen”, lautet die Antwort von Dagi Bee.

Dagi Bee nicht als Teilnehmerin

Die Frage bezog sich auf ihre eignen Teilnahme als Model bei GNTM und da hat die 26-Jährige, vor allem Bezug der Reichweite, eine klare Antwort: “… und die habe ich mir über Jahre doch schon selbst aufgebaut.” Heißt: Sie wird definitiv kein Mädchen von Heidi Klum werden. Dagi Bee ist aber durchaus bereit, an anderen TV-Formaten teilzunehmen – wenn es für sie natürlich passt.

Und auch “Promi Big Brother” kommt für Dagi Bee nicht in Frage. “Gerade bei so Formaten, wo man mit vielen fremden Menschen ist, wo man ganz genau weiß, dass es Beef gibt und keine Ahnung was, weiß ich nicht, wie hoch meine Toleranzgrenze ist. Deshalb glaube ich nicht”, so die Influencerin. Schon gelesen? Während Livestream: Schwangere Freundin von YouTuber stirbt vor Kamera!