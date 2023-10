„Dafür habe ich jahrelang gekämpft“: Dieter Bohlen spricht über neue DSDS-Staffel!

Bei RTL geht „Deutschland sucht den Superstar“ auch 2024 in eine neue Runde. Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen suchen erneut nach dem besten Gesangstalent. In einem Interview spricht Dieter Bohlen jetzt über eine gravierende Neuerung.

Bereits seit 2002 sitzt Dieter Bohlen am Jurypult bei „Deutschland sucht den Superstar“. In den mehr als 20 Jahren verhalf der Poptitan schon zahlreichen Gesangstalenten zum Erfolg. In der neuen Staffel ist auch wieder Pietro Lombardi dabei. In einem Interview mit RTL sprach Dieter Bohlen über eine Neuerung: Erstmals fällt die Altersgrenze komplett weg! Der Musikproduzent hatte sich bereits seit Jahren dafür eingesetzt.

Keine Altersgrenze mehr

„Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass wir diese blöde Altersgrenze weglassen. Jetzt können sich auch endlich Ü-30-Jährige bewerben. Es gibt bestimmt Personen, die sich in ihren Zwanzigern noch nicht getraut haben. Andere bemerken vielleicht auch erst im Alter, dass sie ein Gesangstalent haben. Spannend finde ich auch Geschichten von Menschen, die auf ihrem Weg schon viel probiert haben, aber bislang nie an der richtigen Kreuzung standen. Im Laufe der Jahre reifen Stimmen auch oftmals und Männer kommen dann besser in die Tiefen. Das ist für mich das Reizvolle an der neuen Staffel. Auch eine 85-jährige Oma kann mitmachen und über ihr ganzes Leben reflektieren – das ist eine tolle Bereicherung für die Sendung“, sagt Dieter Bohlen zu RTL.

Neue DSDS-Staffel startet später als sonst

Der Musikproduzent verrät auch, auf was er sich am meisten freut: „Vor allem auf den Auslands-Recall. Da ist es immer schön warm. Generell ist der gesamte Weg vom ersten Casting bis hin zu den Mottoshows sehr besonders. Leute kommen mit Träumen in den Augen zu uns. Ich selbst habe auch mit allen Mitteln vor zehn Jahren die Bühne gesucht. Zu sehen, wie sich manche Kandidatinnen und Kandidaten mit der Hilfe der Vocal Coaches und uns entwickeln, bereitet mir ein schönes Gefühl.“ Die neue Staffel von DSDS startet in der Regel im Januar – doch 2024 ist das etwas anders. Denn die neue Staffel startet deutlich später – das könnte womöglich auch mit dem Comeback von „Das Supertalent“ zusammenhängen. „Es wird dieses Mal ein bisschen später. Aber es gibt ja auch noch „Das Supertalent“, wo die Leute mich schon früher sehen werden“, so Dieter Bohlen. Schon gelesen? DSDS 2024: Wo kann man sich bewerben?