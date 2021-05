Cro: Schickte der Rapper ein Double zu Preisverleihung?

Die meisten Stars und Promis genießen den Fame auf dem roten Teppich. Doch nicht jeder Rapper will sich offen zeigen und wahrt seine Anonymität. So auch der Rapper Cro. Mit seiner Maske erkennt ihn niemand – und das hat auch Vorteile, wie man jetzt herausfand. So war er eigentlich gar nicht auf einer Gala, obwohl es jeder dachte.

Dem Rapper Cro gelang vor zehn Jahren mit dem Song ,,Easy“ sein großer Durchbruch. Damals kann man ihn noch mit einer süßen Pandamaske. Zwar trägt er noch immer eine, doch das Motiv hat sich geändert. Dass seine Anonymität auch große Vorteile hat, verrät er während eines Interviews.

Cro schickte Double zum Echo

Für so viele Menschen wäre es ein absoluter Traum, neben zahlreichen Stars auf der Bühne zu stehen und sich ablichten zu lassen. Doch für den Rapper Cro ist das scheinbar gar nicht sooo wichtig. Zum Echo 2012 war er nämlich gar nicht persönlich da – obwohl das jeder dachte. Hinter der Pandamaske versteckte sich aber gar nicht der richtige Cro, sondern nur ein Double. ,,Ich konnte irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht hin und dann haben wir einen anderen Typen geschickt, der tatsächlich auch Carlo hieß“, beichtete er in einem Interview mit MDR Jump.

Nicht alles lief gut

Damit das Double aber auch nicht auffliegt, darf die Person unter der Maske aber auch nicht singen oder großartig reden. Ansonsten würde die Tarnung sehr schnell auffliegen. Wie Cro in dem Interview verriet, lief bei der Preisverleihung nicht alles nach Plan. Natürlich trafen hinter den Kulissen auch einige Stars aufeinander. Cros Double war natürlich mittendrin. So durfte er aber nicht grüßen, wenn er angesprochen wurde, weil sonst alles aufgeflogen wäre. Die Stimme hätte ihn sicher verraten. ,,Und ich glaube, ich habe es mir da bei vielen verkackt", meinte der heute 31-Jährige.