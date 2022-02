CoupleChallenge 2022: Das sind die Kandidaten!

Zu zweit ist man immer stärker als allein. Doch trifft das auch zu, wenn man sich der härtesten Herausforderung seines Lebens stellt, seine Ängste überwinden, Allgemeinwissen beweisen und als Teamplayer sein eigenes Ego zurückstellen muss? Für das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro treten in der dritten Staffel des RTL+ Originals „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ – ab 3.3. im Stream auf RTL+ – sieben Teams gegeneinander an, vier davon als Liebespaar. Welche Beziehung kommt dabei an ihre Grenzen? Welches Team hat sich am besten vorbereitet? Und welches Duo kennt und vertraut sich blind? Gemeinsam erspielen sich die Couples in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Paar gewonnen werden kann.

Einige haben bereits TV-Erfahrung, andere kennen ihre Fans vor allem aus den sozialen Netzwerken. Mit dabei sind: die Brüder Calvin & Marvin Kleinen („Temptation Island“, „Temptation Island VIP“), das Freundinnen-Team Victoria Lukac & Laura Lettgen („Love Island“, „Are you the One?“), das Liebespaar Antonia Hemmer & Patrick Romer („Bauer sucht Frau“), das Liebespaar Denise Magdalena Bröhl & Michael Schüler („Shopping Queen“, „Love Island“, „Hot oder Schrott“), das Liebespaar Tommy Pedroni & Sandra Sicora („Ex on the Beach“, „Are you the One?“), das Freundinnen-Team Olivia Conrad & Georgia Apstolou („Ex on the Beach“) sowie das Liebespaar Arielle Rippegather & Didi Veron („DSDS“, „Das Supertalent“).

In Finnland verbringen die Kandidat:innen gemeinsam Tag und Nacht, schlafen zusammen in einer Lodge und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden: Schließlich sind sie sowohl Teamkamerad:innen und Mitbewohner:innen als auch harte Konkurrent:innen. Denn nur ein Pärchen kann sich am Ende das Preisgeld sichern.

Das sind die Kandidaten

Die Brüder Calvin & Marvin Kleinen

Calvin und Marvin sind Brüder. Beide arbeiten in einem Telekommunikationsunternehmen in Aachen. Calvin ist durch seine diversen Teilnahmen bei „Temptation Island“ bekannt geworden und war für das ein oder andere gebrochene Herz verantwortlich.

Die Freundinnen Victoria Lukac & Laura Lettgen

Victoria und Laura verdienen ihr Geld als Influencerinnen. Kennengelernt haben sie sich während der Dreharbeiten zu „Are You The One?“ und sind dort Freundinnen geworden. Victoria war früher Leistungsschwimmerin.

Das Liebespaar Antonia Hemmer & Patrick Romer

Der charmante Jungbauer Patrick lernte Antonia bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Die gelernte Kosmetikerin entwickelte schnell Gefühle für ihn und entschied sich, aufgrund der großen Konkurrenz, die Hofwoche in Konstanz frühzeitig zu beenden. Doch auch bei Patrick hatte es gefunkt und so endete das emotionale Abenteuer für beide mit einem Happyend. Mittlerweile sind die beiden Turteltauben über ein dreiviertel Jahr zusammen.

Das Liebespaar Denise Magdalena Bröhl & Michael Schüler

Michael Schüler spielt Fußball beim SG Scheifel und war im Sommer 2021 bei „Mein Date“ auf der Suche nach seiner Herzdame. Kandidatin Maria Basone verdrehte ihm heftig den Kopf, doch leider blieb es nur bei einer sommerlichen Romanze. Kurze Zeit später lernte er Denise auf einer Party in Köln kennen und schoss sich direkt in ihr Herz.

Das Liebespaar Tommy Pedroni & Sandra Sicora

Tommy und Sandra haben sich bei „Ex on the Beach“ kennengelernt. Nachdem der Funke bei Sandra bereits übergesprungen war, schien Tommy jedoch noch unsicher mit seiner Wahl zu sein. Nachdem Sandra die Show verlassen musste, vergnügte sich Tommy mit Vanessa, sehr zum Leidwesen Sandras. Ihre überraschende Rückkehr stürzte ihn in ein Gefühlsdilemma. Schlussendlich fiel seine Wahl doch auf Sandra. Während seiner anschließenden Teilnahme bei „Are you the One – Realitystars in Love“ holte ihn seine Vergangenheit in Form von Vanessa ein, die ebenfalls an dem Dating-Format teilnahm. Auch wenn er Interesse für Teilnehmerin Melina zeigte, zog es ihn nach der Show zurück in die Arme von Sandra, mit der er nun eine glückliche Beziehung führt.

Die Freundinnen Olivia Conrad & Georgia Apostolou

Georgia und Olivia haben sich bei der 1. Staffel von „Ex on the Beach“ kennengelernt und sind seitdem sehr gute Freundinnen. Georgia hat in der Vergangenheit mit freizügigem Content auf sich aufmerksam gemacht. Ihr „Only Fans“-Content war für jeden auch auf Twitter zugänglich. Olivia ist mittlerweile als Rapperin unterwegs und ihr aktueller Song „Sektor“ wurde Ende September veröffentlicht. Neben der Musik gibt sie außerdem Tanzstunden. Beide Skandalnudeln teilen gerne aus und würden nie ein Blatt vor den Mund nehmen.

Das Liebespaar Arielle Rippegather & Didi Veron

Arielle Rippegather wurde als Marco geboren und ist Transfrau. Sie hat sich in ihrem Körper nie wohl und zugehörig gefühlt. Schon als Kind wollte Arielle wie eine Frau aussehen, hat dies aber nie hinterfragt. Im März 2021 konnte sie sich endlich ihren Traum erfüllen und unterzog sich einer Geschlechtsumwandlung. RTL durfte diese Reise mit der Kamera begleiten. Mittlerweile fühlt sie sich sehr wohl in ihrem Körper und stellt diesen gerne zur Schau. Micaela Schäfer ist ihre beste Freundin und unterstützt Arielle auf ihrer Reise in ein neues Leben. So zog sich Arielle für Micaelas Fetischkalender aus. Generell war Arielle schon immer extravagant. Schon als Marco trat sie damals bei „Deutschland sucht den Superstar" oder „Das Supertalent" auf – und das leicht bekleidet. Zusammen sieht man Arielle und Micaela in diversen Cam-Shows. Nach ihrer Geschlechtsumwandlung hat sie ihre große Liebe Didi Mitte 2021 kennengelernt. Beide haben sich online kennengelernt, geschrieben und gedatet. Der damalige Teilnehmer von „Claudias House of Love" hat bereits 4 Kinder.