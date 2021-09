CoupleChallenge 2021: Das sind die Kandidaten!

Zu zweit ist man immer stärker als allein. Doch trifft das auch zu, wenn man sich der härtesten Herausforderung seines Lebens stellt, seine Ängste überwinden, Allgemeinwissen beweisen und als Teamplayer sein eigenes Ego zurückstellen muss? Bei TVNOW startet am 16. September die neue Staffel von „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“.

Für das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro treten in der 2. Staffel des TVNOW Originals „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ vier Pärchen-Teams und drei Freunde-Teams gegeneinander an. Welche Beziehung kommt dabei an ihre Grenzen? Welches Team hat sich am besten vorbereitet? Und welches Duo kennt und vertraut sich blind? Gemeinsam erspielen sich die Couples in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Paar gewonnen werden kann.

Das sind die Kandidaten

Einige haben bereits TV-Erfahrung, andere kennen ihre Fans vor allem aus den sozialen Netzwerken. Mit dabei sind: das Pärchen-Couple Marco Cerullo & Christina Grass („Bachelor in Paradise“), das Pärchen-Couple Cedric Beidinger & Gina Beckmann („Big Brother“), das Pärchen-Couple Valdrina & Valdet Haziri (Influencer:in), das Freundinnen-Couple Christin Okpara („Are you the One?“) & Walentina Doronina („Are you the One? – Reality Stars in Love“, „Ex on the Beach“), das Pärchen-Couple Marlisa & Fabio de Pasquale („Temptation Island“), das Freunde-Couple Julian Benz & Isi Glück (Partyschlagersänger:in am Ballermann) sowie das Freunde-Couple Maria Lo Porto & Tim Rasch („Köln 50667“).

In Ferropolis, der Stadt aus Eisen, verbringen die Kandidat:innen gemeinsam Tag und Nacht, schlafen zusammen in einem großen Glamping-Zelt und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden: Schließlich sind sie sowohl Teamkamerad:innen und Mitbewohner:innen als auch harte Konkurrent:innen. Denn nur ein Pärchen kann sich am Ende das Preisgeld sichern.

Die Spielregeln