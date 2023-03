Costa Titch: Rapper bricht auf Bühne zusammen – tot!

Die Rap-Szene ist in riesiger Trauer! Costa Titch hat sich eine riesige Fanbase aufgebaut. Der Rapper ist jetzt auf der Bühne zusammengebrochen – kurz danach konnte nur noch der Tod des 28-Jährigen festgestellt werden.

Es sind dramatische Bilder: Bei einem Konzert scheint Rapper Costa Titch zu stolpern, fällt danach zu Boden. Sein Co-Sänger eilt zu ihm und hilft ihm wieder nach oben – kurz danach bricht der 28-Jährige erneut zusammen. Kurz danach wurde bekannt: Bei dem „Ultra Music Festival“ ist er bei seinem Auftritt an einem Kollaps verstorben.

Emotionales Statement seiner Familie

„Der Tod hat auf tragische Weise an unsere Tür geklopft. Er beraubt uns unseres geliebten Sohnes, Bruders und Enkels Constantinos Tsobanoglou (28), den Südafrika unter seinem Künstlernamen ‚Costa Titch‘ zu lieben und zu vergöttern gelernt hatte“, schreibt seine Familie bei Instagram. Und weiter: „Wir sind dankbar für die Rettungskräfte und alle, die in seinen letzten Stunden auf dieser Erde anwesend waren. Als Familie stehen wir vor einer schwierigen Zeit, in der wir versuchen, das Geschehene zu verarbeiten, und bitten darum, dass uns Zeit und Raum gegeben wird, uns zu sammeln.“

Kurz nach dem Zusammenbruch wurde der Rapper in ein Krankenhaus gebracht – dort konnte nur noch der Tod des Musikers festgestellt werden. Besonders in Südafrika war Costa Titch ein gefeierter Star und hat sich dort einen großen Namen gemacht. Seine Karriere begann er als Background-Tänzer, 2020 startete er als Rapper durch.