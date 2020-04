Coronavirus: Wann kann ich wieder nach Mallorca reisen?

Eigentlich sollte in diesem Monat die Saison auf Mallorca starten. Doch aufgrund des Coronavirus ist derzeit alles abgesagt: In Spanien gilt noch immer eine strenge Ausgangsbeschränkung. Doch sind Reisen auf die Balearen-Insel in absehbarer Zeit überhaupt wieder möglich?

Keine Openings, keine Flüge und alle Hotels dicht: Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf Mallorca herrscht wegen der Corona-Krise ein absoluter Stillstand. Derzeit sind keine Touristen auf der Insel – und das wird wohl vorerst auch so auch bleiben. Auch die Einheimischen müssen sich an strenge Regeln halten: Nicht mal Spaziergänge am Strand sind derzeit erlaubt. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Tourismusminister meldet sich zu Wort

Tourismusminister Iago Neguerela erklärte in einer Pressekonferenz, dass der größte Teil der Saison wohl verloren ist. „Wir werden wohl eine behutsame Rückkehr des Tourismus ab August erleben“, erklärte er. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte unterdessen an die Urlauber, lieber noch keinen Sommerurlaub zu buchen. „Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen“, sagte die Politikerin laut der Bild am Sonntag.

Wie lange gilt die Ausgangssperre?

Das Opening im Bierkönig sollte im April stattfinden und das vom Megapark im Mai. Der Bierkönig hat sein Opening bereits abgesagt. Und auch die Eröffnung von Krümels Stadl Paguera liegt wohl derzeit auf Eis. Derzeit kommt man auch nicht auf die Insel: Mal davon abgesehen, dass beinahe keine Flüge mehr von deutschen Flughäfen gehen, sind auch alle Hotels geschlossen wurden. Derzeit gilt die Ausgangssperre bis zum 25. April 2020 – es ist aber möglich, dass diese verlängert wird.

Kann die Saison überhaupt starten?

Wenn diese mal aufgehoben ist, bedeutet das aber noch nicht, dass auf Mallorca sofort wieder alles läuft. Ob im Laufe der Saison überhaupt Reisen nach Mallorca möglich sein werden, wird sich noch zeigen – derzeit ist das noch nicht absehbar. Hoffnung macht allerdings, dass es nur noch wenige Corona-Erkrankungen auf der Insel gibt – wenn das so bleiben sollte, könnten die Balearen bald wieder zur Normalität zurückkehren und dann sind möglicherweise auch wieder Reisen möglich. Doch noch müssen sich Urlauber gedulden…

