Coronavirus: Steht der nächste Lockdown bevor?

Die Infektionszahlen in Deutschland sind auf einem Höchststand! Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt mehr als 11.000 Neuinfektionen – und das an einem Tag! Kommt nun der nächste Lockdown in Deutschland?

Zuletzt sind vor allem in Berchtesgaden die Zahlen regelrecht explodiert und ist bei den Neuinfektionen in Deutschland trauriger Spitzenreiter. Die Politik hat nun hart durchgegriffen: In der Region gilt eine Ausgangssperre ab 14 Uhr! Die Straßen sind wie leer gefegt und die Geschäfte haben zu.

Lockdown ist nicht mehr unwahrscheinlich

Doch auch in anderen Regionen der Republik gehen die Infektionszahlen immer weiter in die Höhe – besonders betroffen sind vor allem Metropolen wie Berlin oder Köln. Oberbürgermeisterin Henriette Reker warnte, dass es “5 vor 12” sei und man einen neuen Lockdown nicht ausschließen könne. “Mit einer Inzidenzzahl von 120,1 ist die Lage in Köln wirklich sehr ernst. In sämtlichen Bereichen steigen die Zahlen enorm. Das ist bei den Neuinfizierten so, bei den Erkrankten in den Kliniken und auch in den Seniorenheimen”, erklärte die Politikerin weiter.

In Städten wie Berlin spitzt sich die Lage weiter zu

Und auch Michael Müller schließt für Berlin einen Lockdown aufgrund der extrem hohen Infektionszahlen nicht mehr aus. “Und insofern will ich einfach auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir mit unseren Maßnahmen und eben auch der Disziplin und Eigenverantwortung diesen Lockdown verhindern können”, sagte der SPD-Politiker im ZDF-“heute journal”. In der Hauptstadt wurden die Regeln weiter verschärft – der Senat hält weiter an der Sperrstunde fest und auf Wochenmärkten sowie mehreren Straßen gilt eine Maskenpflicht.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes hält einen Lockdown ebenfalls für nicht mehr ausgeschlossen. “Bei 20.000 Neuinfektionen am Tag gerät die Lage außer Kontrolle”, erklärt Frank Ulrich Montgomery gegenüber der Rheinischen Post. Denn bei einer solchen hohen Zahl wäre es nicht mehr möglich, die Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Schon gelesen? Corona-Pandemie: Können wir Weihnachten feiern?