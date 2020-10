Coronavirus: Politiker fordert Kontrollen in Wohnungen!

Die Infektionszahlen schießen in die Höhe! Die zweite Corona-Welle hat Deutschland fest im Griff: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete mehr als 15.000 Neuinfektionen – und das in nur 24 Stunden! Nun fordert ein Politiker sogar Kontrollen in Wohnungen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs beraten über neue Maßnahmen, um die Corona-Pandemie einzudämmen – diese kommen einem Lockdown gleich. Demnach sollen alle Restaurants, Fitness- oder Tattoostudios oder auch Theater, Opern und Konzerthäuser geschlossen werden. Und auch die Kontakte sollen weiter eingeschränkt werden.

Karl Lauterbach spricht sich für Kontrollen in Wohnungen aus

Ein Politiker geht sogar noch weiter und fordert sogar Kontrollen in Wohnungen. “Wir befinden uns in einer nationalen Notlage, die schlimmer als im Frühjahr werden kann. Die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein”, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der Rheinischen Post.

Private Feiern sind ein großes Problem

Besonders private Feiern in den eigenen vier Wänden sind ein riesiges Problem. “Wenn private Feiern in Wohnungen und Häusern die öffentliche Gesundheit und damit die Sicherheit gefährden, müssen die Behörden einschreiten können”, so der Politiker. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sich dagegen ausgesprochen. “Laschet irrt, wenn er solche Superspreading-Events weiterhin tolerieren will”, so Karl Lauterbach.

Bezüglich der Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel sagte Kal Lauterbach: “Wenn wir einen vollständigen Shutdown samt Schulen, Kitas und Betrieben verhindern wollen, brauchen wir spätestens ab kommender Woche Mittwoch einen zweiwöchigen Wellenbrecher-Shutdown mit einzelnen Ausnahmen, mit dem wir die massive zweite Welle brechen können.” Schon gelesen? Corona-Lockdown: Diese Regeln sollen heute beschlossen werden!