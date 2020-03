Coronavirus: Kann man sich beim Sex anstecken?

Leergefegte Supermarkt-Regale und Absagen von Events – das Coronavirus beherrscht mittlerweile unseren Alltag. Doch wie ist das eigentlich beim Sex? Ein Experte erzählt nun, ob man sich auch beim Geschlechtsverkehr mit der Infektion anstecken kann.

Der Erreger verbreitet sich vor allem durch Tröpfchen – also beispielsweise durch Niesen oder Husten. Sollte man auf Rücksicht einer möglichen Infektion nun auf Geschlechtsverkehr verzichten? Ein Experte gibt darauf nun Antworten.

Kann das Coronavirus durch Sex übertragen werden?

„Das Coronavirus ist sehr ansteckend. Eine Übertragung ist dabei auch beim Sex möglich. Allerdings geht die Weltgesundheitsorganisation WHO nicht davon aus, dass es durch den eigentlichen Geschlechtsverkehr – wie zum Beispiel im Falle von HIV – übertragen wird. […] Allerdings schließt die WHO eine sexuelle Übertragung nicht kategorisch aus, man müsse weiter forschen, heißt es“, sagt Dr. med. Johannes Wimmer in der Bild-Zeitung.

Ansteckung beim Küssen sehr hoch

Es ist also noch ungewiss, ob sich das Coronavirus auch durch Spermien oder Vaginalsekret übertragen werden kann. Gefährlich sind aber vor allem One-Night-Stands. Denn man kann vorher nicht abschätzen, ob sich sein Gegenüber in einem Risikogebiet aufgehalten oder nicht – und falls ja, wäre eine Ansteckung wahrscheinlich. Generell ist die Ansteckung bei körperlicher Nähe durchaus hoch – vor allem auch beim Küssen.

Erster Corona-Toter aus Deutschland

In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 1000 Corona-Infizierte – ein Deutscher ist an dem Virus nach einer Ägypten-Reise mittlerweile sogar gestorben. Gesundheitsminister Jens Spahn will unterdessen Events mit mehr als 1000 Menschen absagen lassen. „Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung. Ich vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten treffen. Denn wir schützen mit dieser Vorsicht vor allem unsere älteren und chronisch kranken Mitbürger“, sagte der Politiker weiter.