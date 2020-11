Coronavirus: Ist es bald zu spät für einen Impfstoff?

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen immer weiter und noch immer gibt es keine Aussicht auf einen zuverlässigen Impfstoff. Könnte es bald schon zu spät sein und wir benötigen gar keinen mehr? Immerhin verbreitet sich das Virus schneller und schneller.

Man hatte schon die Hoffnung, dass das Coronavirus so langsam verschwinden würde. Immerhin sind die Infektionszahlen nach dem ersten Lockdown gesunken und sie waren im Vergleich zu unseren Nachbarländern wirklich gering. Doch nun gab es einen krassen Anstieg der Infektionen.

Impfstoff ist nicht die Lösung

Normalerweise braucht man viele Jahre, um einen Impfstoff herzustellen, der auch auf lange Sicht unschädlich für den Menschen ist. Nun hofft man, dass er so schnell wie möglich erforscht und auf den Markt gebracht wird. Doch selbst wenn man innerhalb eines Jahres einen genetisch unbedenklichen Impfstoff zu entwickeln, wäre es nicht möglich, acht Milliarden Menschen zu impfen. Das Coronavirus wird also nicht so schnell verschwinden. Es wäre für uns ein viel größerer Nutzen, wenn man Konzepte für die Sicherheit der Menschen ausklügelt. Immerhin sind viele Schulen und Betriebe geöffnet, in denen nicht jede Sicherheitsmaßnahme auch wirklich zu 100% beachtet werden kann.

Der Impfstoff könnte bald überflüssig sein

Wenn die Verbreitung von Covid-19 weiter so rasant steigen sollte, dann kann es passieren, dass bis Weihnachten oder auch zum Frühjahr ein viel größerer Anteil der Menschen in Deutschland infiziert sind. Gerade durch die Grippewelle oder auch durch das Weihnachtsfest ist es vorstellbar, dass die Infektionszahlen noch einmal ein ganzes Stück ansteigen. Und irgendwann kommt der Punkt, dass der Impfstoff überflüssig sein könnte. Das wäre dann der Fall, wenn nahezu jeder schon einmal infiziert worden ist. Der Körper baut bei einer Infektion Antikörper auf – ähnlich wie bei der Grippe. Natürlich ist das nicht zu hoffen oder davon auszugehen, dass die Zahlen so weit steigen. Realistisch ist es leider dennoch.