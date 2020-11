Coronavirus: Der Impfstoff ist da!

Es ist die wohl beste Nachricht der letzten Tage: Die Unternehmen Biontech und Pfizer haben erfolgreich einen Impfstoff mit einer Effektivität von 95 % gegenüber dem Coronavirus hergestellt! Bis Ende des Jahres sollen bereits 50 Millionen Impfdosen hergestellt werden – 2021 sollen es 1,2 Milliarden werden.

Seit Anfang des Jahres hat Deutschland mit dem neuartigen Coronavirus zu kämpfen. Nicht nur Deutschland – die ganze Welt. Über 55 Millionen Menschen weltweit haben sich mit Covid-19 angesteckt. Der Ruf nach einem Impfstoff wird immer größer, denn ohne Impfstoff werden die Lockdown-Regelungen vorerst weiterhin Bestand in unserem Leben haben. Doch in den letzten Tagen gibt es immer größere Hoffnung!

Der Impfstoff kommt

Die Firmen Biontech und Pfizer haben in der letzten Woche ihren Impfstoff gegen das Coronavirus vorgestellt. Und das mit einer Effektivität von 90 Prozent bei Menschen, die noch nicht am Coronavirus erkrankt sind. Die Testergebnisse wurden aber noch nicht konkret veröffentlicht. Die Spannung steigt, denn ein wirksamer Impfstoff heißt gleichzeitig, dass es einen Lichtblick in Sache Corona-Pandemie gibt. Aktuell ist in den meisten Ländern die zweite Welle voll im Gange – andere stehen kurz davor.

Mehr als 95 Prozent Effektivität

Neuste Ergebnisse mit dem Impfstoffkandidat BNT162b2 zeigen aber eine deutlich höhere Effektivität: Mit mehr als 95 Prozent schützt der Stoff vor dem neuartigen Virus! Bereits bis Ende des Jahres möchten Biontech und Pfizer bis zu 50 Millionen Impfdosen herstellen – 2021 sollen es 1,2 Milliarden werden. Bislang gibt es keine erwähnenswerten Nebenwirkungen: 3,8 Prozent der Geimpften klagten über Müdigkeit, zwei Prozent über Kopfschmerzen. Schon gelesen? Corona-Symptome? Das solltest du jetzt machen!