Corona: Wird der Lockdown nochmal verlängert?

In der kommenden Woche steht der nächste Corona-Gipfel an. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs beraten über die künftigen Maßnahmen. Wird der Lockdown nochmal verlängert oder kommt es doch zu Lockerungen?

Seit dem 16. Dezember 2020 befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown. Der Einzelhandel sowie die Gastronomie sind dicht, aber auch Schulen und Kitas haben geschlossen. Die Infektionszahlen sind zuletzt deutlich zurückgegangen. Könnte es nun zu Lockerungen kommen?

Lockdown wird wohl bis Ende Februar verlängert

Obwohl die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind, soll der Lockdown bis Ende Februar verlängert werden. Das bedeutet: Die Maßnahmen bleiben bestehen! Nur bei Schulen und Kitas könnte man wohl wieder Öffnungen wagen. Hintergrund für die weiteren strengen Maßnahmen ist die Mutation aus Großbritannien. Eine Ausbreitung in Deutschland will man um jeden Preis verhindern – daher wird der Lockdown wohl um weitere zwei Wochen verlängert. “Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit”, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit RTL. “Und wie gerne würde ich auch was Gutes verkünden. Aber es hat ja keinen Sinn, wir dürfen ja auch keine falschen Hoffnungen wecken, und deshalb versuche ich, immer realistisch zu sein”, so die CDU-Politikerin weiter.

Der nächste Corona-Gipfel findet am 10. Februar 2021 statt – was dabei herauskommen wird, kann selbst Angela Merkel noch nicht beantworten. "Ich kann's Ihnen noch nicht sagen, was wir Mittwoch machen werden, weil ich noch fünf Tage die Entwicklung abwarten muss. Weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen", so die Kanzlerin. Fakt ist aber: Überstürzte Öffnungen soll es nicht geben. "Große Öffnungen um die Weihnachtszeit, die britische Version des Virus, und dann ein überlastetes Gesundheitssystem", erzählt sie in dem Interview weiter. Die Hoffnungen bestehen vor allem auf den Impfstoff. Angela Merkel betonte, dass man bis zum Spätsommer wohl jedem ein Impfangebot machen könne.