Corona-Todesangst: Pink schrieb ihr Testament neu!

Was muss ihr in dem Moment durch den Kopf gegangen sein? Pink hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Während ihrer Erkrankung schrieb die Sängerin ihr Testament neu, wie sie nun in einem Interview verriet.

Im vergangenen Jahr ist Pink an Corona erkrankt. Auch ihr Sohn Jameson hatte sich mit dem Virus infiziert. Es war wohl kein harmloser Verlauf: Immer wieder gestand die „Just Give Me A Reason“-Interpretin, wie schlecht es ihr und ihrem Sohn ging. Offenbar zählt sie schon ihre Tage. Denn die Sängerin gestand nun, in der Zeit ihr Testament neu aufgesetzt zu haben.

„Es war sehr, sehr beängstigend und sehr schlimm und ich setzte mein Testament neu auf“, verriet die Sängerin jetzt im Interview mit in der „Heart Evening Show“. Glücklicherweise haben sich nicht ihr Mann sowie ihre Tochter mit Corona infiziert. „Es gab viele Nächte, in denen ich geweint habe, und ich habe noch nie in meinem Leben mehr gebetet“, berichtet die Sängerin weiter. Pink dachte bereits an das Schlimmste: „An einem Punkt, an dem ich dachte, es sei für uns vorbei, rief ich meine beste Freundin an und sagte: ‚Du musst Willow sagen, wie sehr ich sie liebe‘“.

Pink stellte sich auf das schlimmste Szenario ein

Als Mutter habe sie sich bereits auf das schrecklichste Szenario eingestellt. „Was hinterlasse ich meinem Kind? Was lehre ich sie? Werden sie es in dieser verrückten Welt schaffen, in der wir leben? Und was muss ich ihnen sagen, wenn es das letzte Mal sein sollte, dass ich ihnen etwas sagen kann?", gestand Pink. Mittlerweile geht es ihr und ihrem Sohn wieder gut. Bei Instagram postete die „Stupid Girls"-Sängerin zahlreiche Bilder von sich und ihrer Familie – sie erfreuen sich also bester Gesundheit. Dennoch wird die Corona-Erkrankung der Sängerin wohl noch lange in Erinnerung bleiben…