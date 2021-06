Corona-Test auf Mallorca: Hier kannst du dich an der Playa de Palma testen lassen!

Nicht nur bei der Einreise, sondern auch bei der Ausreise aus Spanien muss man sich auf dem Rückweg nach Deutschland testen lassen. KUKKSI Mallorca verrät, wo du dich an der Playa de Palma testen lassen kannst.

Die Playa de Palma ist DER Touri-Hotspot auf Mallorca. Immer mehr Urlauber kommen auf die Insel und wollen hier schöne Tage verbringen – schließlich ist Mallorca schon längst kein Risikogebiet mehr. Und auch die Zahlen sprechen für sich: Die Inzidenz ist auf den Balearen deutlich niedriger als in Deutschland.

Das musst du bei der Rückreise nach Deutschland beachten

Wenn du von Deutschland nach Mallorca reist, wird ein PCR-Test vorausgesetzt. Dieser darf bei der Einreise in Spanien nicht älter als 72 Stunden sein – aber wie sieht das bei der Rückreise aus? Da ist das etwas anders: Zwar muss man sich auch auf Corona testen lassen, aber es wird kein PCR-Test benötigt. In dem Fall reicht ein Antigen-Schnelltest völlig aus.

Wo kann man sich am Ballermann testen lassen?

An der Playa de Palma gibt es mehrere Testzentren – unter anderem bei „Coronacheck Mallorca“ am Balneario 12. Für den Antigen-Schnelltest wird ein Abstrich im Rachen oder in der Nase gemacht. Der Test selber dauert nur um die 30 Sekunden. Die Testzentren haben täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, die Mitarbeiter sprechen mehrere Sprachen und die Bescheinigung für den Rückflug gibt es digital oder als Ausdruck zum Mitnehmen. Wenn du das Tesztentrum betrittst, gilt ein Maskenpflicht – nur beim Test selber musst du die Maske kurz abnehmen. Weitere Testzentren gibt es am Ballermann 0, 4 und 15.

Facts zum Antigen-Schnelltest auf Mallorca

Termin: Du kannst auch ohne Termin zu den Testzentren kommen.

Du kannst auch ohne Termin zu den Testzentren kommen. Wann liegt das Ergebnis vor? In 15 Minuten.

In 15 Minuten. Wie erhalte ich mein Ergebnis? Per Mail erhältst du einen QR-Code. Am Airport kannst du damit einchecken oder auch das offizielle Zertifikat herunterladen.

Per Mail erhältst du einen QR-Code. Am Airport kannst du damit einchecken oder auch das offizielle Zertifikat herunterladen. Kosten: Der Antigen-Schnelltest kostet 30 Euro.

Der Antigen-Schnelltest kostet 30 Euro. Was muss ich zum Test mitbringen? Deinen Personalausweis oder Reisepass.

Deinen Personalausweis oder Reisepass. Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 20 Uhr.

Täglich von 8 bis 20 Uhr. Wo? Am Balneario 0, 4, 12 und 15.

Nadescha Leitze hat ihr Café zum Testzentrum umgebaut

Nadescha Leitze hat ihr Café Pause am Balneario 12 zum Testzentrum umbauen lassen – aber wie ist sie überhaupt auf die Idee gekommen? „Der Tourismus fehlt noch für die Gastronomie. Ich habe aber gesehen, dass die Urlauber bei den Testzentren Schlange stehen und eine Freundin hat ein Testzentrum in Deutschland – so kam ich auf die Idee“, erzählt Nadescha Leitze im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. Das Angebot ist sehr gefragt. „Die Resonanz ist niedrig. Wir werden von morgens bis abends überrannt“, erzählt sie uns weiter.