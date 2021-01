Corona: So viele Menschen wurden bisher geimpft!

Nie war impfen so ein Thema wie jetzt. Die einen werden sich auf jeden Fall gegen Corona impfen lassen, die anderen sind bei den Langzeitwirkungen noch sehr skeptisch und werden lieber andere in den “sicheren Tod” schicken. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die zwei Impfungen lebenswichtig!

Seit mehr als zwei Wochen wird in Deutschland geimpft. Was auch definitiv nötig war – die Neuinfektionen waren Anfang Dezember in fünfstelliger Höhe! Doch kurz nach Weihnachten, seit dem 27. Dezember 2020, wird deutschlandweit geimpft. Zuerst sind die extremen Risikopatienten über 80 an der Reihe und das Gesundheitspersonal, anschließend die “normalen” Bürger. Doch wie viele wurden in der kurzen Zeit geimpft?

Fast eine Millionen Geimpfte

Die Zahl steigt rasant an: Mehr als 840.000 Menschen sind seit Dezember mit der ersten von zwei Impfungen von Biontech und Pfizer versorgt worden. Fast schon zu wenige könnte man meinen – und das ist leider so. Die Impfkampagne läuft schleppend an, weil die EU-Kommission zu wenig und zu spät bei Biontech vorbestellt hat. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland pro 100 Einwohner gerade mal bei 1,01 Geimpften. Slowenien und Israel liegen uns da schon weit voraus. Wobei letzteren mit knapp 23 Geimpften pro 100 Einwohner die Führung ganz klar vorn hat. Auch die USA sind mit 3,11 Geimpften pro 100 Einwohner sehr weit vorne dabei.

Mehr Impfdosen unterwegs

Aktuell war das Problem auch, dass viele – noch fast vollen Impfdosen – weggeschmissen worden sind. Diese wurden nämlich für ganze fünf Impfungen befüllt und erst seit ein paar Tagen dürfen diese fünf auch benutzt werden. Weiterhin fehlte ein zweiter Lieferant, der ist aber mit der amerikanische Firma Moderna gefunden worden. Gesundheitsminister Jens Spahn macht aber Hoffnung: Bis zum Sommer will man jedem ein Impfangebot machen können. Bis zum Jahresende könnten wir dann wohl so langsam wieder in Normalität leben – doch bis dahin stehen uns noch schwierige Zeiten bevor. Schon gelesen? Corona: Mega-Lockdown soll kommen!