Corona: So dramatisch ist die Situation in Sachsen!

Das Coronavirus wütet weiter in Deutschland! Besonders betroffen ist Sachsen – das Bundesland ist der größte Hotspot in der ganzen Republik. Obwohl die Pandemie in einigen Landkreisen außer Kontrolle geraten ist, sind immer noch Corona-Leugner unterwegs. Nun platzt dem Bürgermeister von Zittau der Kragen und macht eine klare Ansage!

In Zittau müssen die Corona-Toten in einer Halle gelagert werden, weil die Kühlhäuser der Krematorien überlastet sind. Das zeigt, wie schlimm die Corona-Situation in Sachsen ist. Die Inzidenzzahl lag allein in Görlitz zuletzt bei 590. Aber auch Zickau, der Erzgebirgskreis oder Bautzen sind schlimm betroffen. Doch auch in den Städten wie Dresden (310), Leipzig (237) oder vor allem Chemnitz (434) explodieren die Zahlen regelrecht.

Wut-Ansage von Bürgermeister aus Zittau

Der Bürgermeister von Zittau kann nicht nachvollziehen, dass einige noch immer das Coronavirus leugnen. “Rechnet, erörtert, interpretiert doch alle, wie Ihr wollt. Welche Flagge Ihr dabei sichtbar oder im Hinterstübchen schwenkt oder wer Eure Online-Rechenhilfe ist, ist mir nicht egal, ich kann’s aber auch gerade und schon länger nicht leisten, darüber zu diskutieren”, schreibt Thomas Zenker bei Facebook.

“Wir versuchen inzwischen mit der „Lage“ fertig zu werden, ohne unsere Mitarbeiter/-innen zu verschleißen, Angehörige zu verstören und ohne Gerüchten Raum zu geben. Dank allen, die das mit aushalten helfen. Das gelingt beileibe nicht immer und die Situation verschlechtert sich zumindest hier bei uns täglich. Auch weil die Haut aller Beteiligten dünner wird. Die Frage nach dem Großschadensereignis oder dem Katastrophenfall stellt sich immer mehr und das habe ich heute auch mit mehreren, die es wissen sollten, diskutiert. So richtig klar ist mir das noch nicht geworden – damit musste ich mich bisher glücklicherweise kaum beschäftigen, das muss ich jetzt mal weiter diskutieren”, schreibt der Politiker in dem Post weiter. Trotz des Posts gab es dennoch zahlreiche Kommentare von Corona-Leugnern. Schon gelesen? Corona: Eine weitere Mutation ist aufgetaucht!