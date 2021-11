Corona: Sachsen verhängt Komplett-Lockdown!

Sachsen macht ernst! Die Infektionszahlen sind so hoch, dass der Freistaat nun durchgreift und einen kompletten Lockdown verhängt. In dem Bundesland macht beinahe alles dicht – und das schon ab kommenden Montag! KUKKSI fasst alle Maßnahmen zusammen.

Ministerpräsident Michael Kretschmer gab am Freitagabend nach stundenlangen Verhandlungen die Beschlüsse bekannt. Demnach macht Sachsen nun alles dicht! Ab dem kommenden Montag haben nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf offen – alles andere wird geschlossen!

Diese Maßnahmen gelten in Sachsen

Alle Kultureinrichtungen schließen – dazu zählen beispielsweise Museen, Opern oder auch Kinos.

Bars, Clubs und Discos müssen schließen!

Sportstätten sowie Fitnessstudios dürfen ebenfalls nicht mehr öffnen.

Besonders bitter: Bergparaden und Weihnachtsmärkte werden verboten. Die Buden waren beinahe schon überall aufgebaut.

Im Fußball gibt es nur noch Geisterspiele. Zuschauer werden nicht mehr zugelassen.

Übernachtungen für Touristen in Hotels sind nicht mehr gestattet.

Das sind weitere Einschränkungen

Die Gastronomie darf geöffnet bleiben – aber: Hier gilt die 2G-Regel und zudem müssen Restaurants und Cafés um 20 Uhr schließen. Supermärkte, Apotheken, Drogerien bleiben für alle geöffnet – sowohl für Geimpfte und Ungeimpfte, denn es handelt sich dabei um Läden für den täglichen Bedarf. Körpernahe Dienstleistungen sind verboten – Ausnahme bleibt der Friseur, wo aber die 2G-Regel gilt. Alkoholausschank in der Öffentlichkeit ist verboten. Für Ungeimpfte kommt es zu weiteren Einschränkungen: Für diese gilt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr und es kommen wieder Kontaktbeschränkungen. Dann sind nur noch Treffen mit einer Person aus dem eigenen Hausstand, dem Partner und einer weiteren Person erlaubt. Die Regeln gelten vorerst bis zum 12.Dezember 2021 landesweit in Sachsen. Das Bundesland ist besonders heftig von der vierten Welle betroffen und ist derzeit DER Corona-Hotspot in Deutschland. Schon gelesen? Corona-Gipfel: Diese Maßnahmen wurden beschlossen!