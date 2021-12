Corona-Regeln auf Mallorca werden verschärft

Auf den Balearen-Inseln sind die Infektionszahlen lange nicht so hoch wie in Deutschland.Dennoch greift Mallorca jetzt hart durch: Künftig gilt auf der Insel die 3G-Regel! Wer also Bars oder Restaurants betritt, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein.

Die 3G-Regel gilt seit diesem Samstag auf Mallorca und gilt neben Restaurants und Bars auch für alle weiteren Einrichtungen, welche mehr als 50 Menschen besuchen können. Der Regierungssprecher der spanischen Urlaubsinseln kündigte an, die Umsetzung der 3G-Regel streng kontrollieren zu wollen. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 600.000 Euro.

Auf Mallorca gilt die 3G-Regel

Zuletzt sind die Infektionszahlen in Spanien gestiegen – jedoch liegen diese noch weit unter dem Niveau von Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt auf den Balearen-Inseln bei 152, landesweit bei 139. Zum Vergleich: In Deutschland lag diese bei 442 um ein vielfaches höher. Die Kliniken auf den Inseln haben die Situation unter Kontrolle. „Zum Glück stehen unsere Krankenhäuser noch nicht unter Druck“, betonte am Freitag die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez.

Auf den Balearen wurde die Virusvariante Omikron bereits nachgewiesen – bisher sind zwei Fälle bekannt, in Spanien selbst sieben. Die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC rechnet damit, dass Omikron bald Europa im Griff haben wird. „Auf Grundlage der mathematischen Modellrechnungen der ECDC gibt es Hinweise, dass Omikron binnen weniger Monate mehr als die Hälfte aller Sars-CoV-2-Infektionen in der EU/im Europäischen Wirtschaftsraum verursachen könnte", heißt es in einem Bericht der EU-Behörde.