Corona-Partys: Bleibt lieber zu Hause!

Derzeit sollten wir lieber zu Hause bleiben – das hat auch einen Grund. Denn damit soll sich das Coronavirus nicht weiter verbreiten. Doch einige Teenies kamen auf eine ziemlich schräge Idee, die dazu noch gefährlich ist: In immer mehr Städten finden sogenannte „Corona-Partys“ statt.

Damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, wurden unter anderem Bars, Kneipen und Clubs in ganz Deutschland geschlossen. Im Netz haben deshalb immer mehr Jugendliche zu „Corona-Partys“ aufgerufen – die jeweilige Sause wird dann nach Hause verlegt, wenn die Club-Tür zu bleibt.

Experten warnen vor Corona-Partys

Damit kann man nicht nur den Nachbarn ziemlich auf den Zeiger gehen, sondern die Sausen sind dazu auch noch extrem gefährlich! Denn derzeit empfehlen Politiker und Experten, auf soziale Kontakte weitgehend zu verzichten – solche Partys sind genau das Gegenteil davon. „Ich sage das deshalb, weil es inzwischen offenbar bereits sogenannte Corona-Partys gibt, wenn die Clubs geschlossen wurden“, sagt RKI-Vizepräsident Lars Schaade. „Bitte tun Sie das nicht. Bleiben Sie möglichst zu Hause, und schränken Sie ihr Gesellschaftsleben so weit wie möglich ein“, appellierte der Experte.

Bleibt lieber zu Hause

Die Zahl der Infizierten liegt in Deutschland bei mittlerweile mehr als 8.000 Menschen – die Tendenz ist stark steigend. Solche sogenannten „Corona-Partys“ sind nicht nur gefährlich für die eigene Gesundheit, sondern auch egoistisch – denn man könnte möglicherweise andere Leute mit der Infektion anstecken und kann bei älteren Personen im schlimmsten Fall auch tödlich enden. Klar, das sind gerade heftige Einschnitte in unser Leben, welche die Politik vorgenommen hat – aber sie sind einfach notwendig. Deshalb bleibt lieber zu Hause, zieht euch Netflix oder Prime rein oder habt Sex – es ist aber alles besser, als irgendwelche „Corona-Partys“ und damit möglicherweise andere anzustecken oder sich selbst zu infizieren. Das ist wohl der bisher dümmste Trend in dieser außergewöhnlichen Zeit, welcher derzeit im Netz kursiert…