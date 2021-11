Corona-Lockdown: Macht Sachsen komplett dicht?

Sachsen ist DER Corona-Hotspot in Deutschland! Erst am Mittwoch meldeten die Behörden insgesamt 12.431 registrierte Fälle – und das an nur einem Tag! Nun will die Landesregierung hart durchgreifen: Macht Sachsen etwa bald komplett dicht?

Sachsen befindet sich bereits in einem Teil-Lockdown. Kultureinrichtungen haben dicht, die Gastronomie ist unter Einhaltung der 2G-Regel nur bis 20 Uhr geöffnet. Die Schulen und der Handel sind noch geöffnet – doch das könnte sich bald ändern: Schickt Ministerpräsident Michael Kretschmer das Bundesland bald in einen kompletten Lockdown?

Handel und Schulen könnten schließen

„Wir sehen keine andere Möglichkeit. Die aktuellen Maßnahmen und das, was die Ampel in Berlin da gerade beschlossen hat, werden nicht reichen, um die Lage in den Griff zu bekommen. Einen Expertenrat etwa, der uns noch mal sagt, wie ernst die Lage ist, brauchen wir nicht“, erklärt ein Regierungsmitglied in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Das Bundesland könnte demnach bald komplett dicht sein: Handel, Gastronomie, Kultur, Kunst, Veranstaltungen sowie Schulen und Kitas sollen demnach bis mindestens 9. Dezember 2021 schließen! Der Haken: Laut dem Infektionsschutzgesetz, welches die Ampel-Parteien beschlossen haben, ist ein genereller Lockdown nicht mehr möglich. Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder (MPK) hat jedoch ein Treffen für den 9. Dezember 2021 vereinbart. In Bayern wurden die Regeln ebenfalls verschärft – zumindest in Regionen, wo die 7-Tage-Inzidenz bei mehr als 1000 liegt.

3G-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr

Unterdessen gelten seit dem 24. November 2021 bundesweit die Maßnahmen, welche beim Corona-Gipfel sowie im Bundestag beschlossen und danach im Bundesrat verabschiedet wurden. Es gilt eine Homeoffice-Pflicht, wo Arbeit von zu Hause aus möglich ist. Demnach gilt für viele Veranstaltungen die 2G-Regel, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regel. Das bedeutet: Nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen demnach mit Bus oder Bahn fahren. Schon gelesen? 3G-Pflicht in Bus & Bahn: Diese Strafen drohen bei Verstößen!