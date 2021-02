Corona-Lockdown: Kommen bald Lockerungen?

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Dennoch gilt weiterhin der harte Lockdown – kommen aber nun bald Lockerungen? Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auf einer Pressekonferenz dazu geäußert und dämpft die Erwartungen.

Seit dem 16. Dezember 2020 herrscht Stillstand in Deutschland. Das Land wurde komplett heruntergefahren – nur lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte, Apotheken oder Drogerien dürfen geöffnet haben. Die Schulen und Kitas sind ebenfalls dicht. Im Dezember waren die Infektionszahlen noch auf Rekordniveau – diese sind in den vergangenen Wochen jedoch zurückgegangen. Der Lockdown scheint also zu wirken. Nun fragen sich viele: Wird es bald Lockerungen geben?

Noch keine zeitnahen Lockerungen

Angela Merkel hat die Erwartungen für Lockerungen etwas gedämpft. “Ich bin außerordentlich skeptisch. Wir sind weit entfernt von dem, was wir für große Lockerungen brauchen”, erklärte die Bundeskanzlerin auf einer Pressekonferenz nach de Impfgipfel. Zwar sind die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen – jedoch habe man die Befürchtung, dass sich die Mutation aus Großbritannien in Deutschland ausbreitet und die Situation wieder außer Kontrolle gerät. Es könnte also sein, dass die harten Maßnahmen auch über den 14. Februar 2021 weiter fortgesetzt werden – und das trotz deutlich sinkender Zahlen.

Bis Spätsommer soll jeder ein Impfangebot bekommen

Die Hoffnung sei vor allem die Impfung – deshalb will man einen nationalen Impfplan ausarbeiten. Die Kanzlerin betonte, dass man jedem bis zum Spätsommer ein Impfangebot machen könne. "Bis Ende des Sommers können wir jedem Bundesbürger ein Impfangebot gemacht haben. Die Zusage können wir einhalten", sagte Angela Merkel. Die Hersteller haben kurz vor dem Impfgipfel zusätzliche Lieferungen in Aussicht gestellt. Mehrere Pharma-Unternehmen wollen sich außerdem bei der Impfstoffherstellung zusammenschließen. "Es wird Monate dauern, bis weitere Produktionskapazitäten bereitstehen. Das ist nicht von heute auf morgen machbar, selbst für Profis", stellte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) klar.